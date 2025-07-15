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Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року

Валентина РоманенкоВівторок, 15 липня 2025, 13:33
Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
Свириденко і Федоров на нараді в президента. фото ОП

Президент провів нараду з віцепрем’єрами Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, на яких було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі пів року.

Джерело: глава держави в соцмережах

Пряма мова: "Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців".

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Деталі: За словами президента, головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки людей.

Було визначено, яких результатів можна досягти за перші пів року роботи нового уряду, додав Зеленський.

Нагадаємо: Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду.

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Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля

Кабінет міністрівЗеленський
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