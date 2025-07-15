Зеленський окреслив головні завдання нового Кабміну на пів року
Президент провів нараду з віцепрем’єрами Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим, на яких було визначено завдання для Кабінету міністрів на найближчі пів року.
Джерело: глава держави в соцмережах
Пряма мова: "Нарада з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Готуємо перші кроки оновленого уряду. Деталізували завдання на наступні шість місяців".
Деталі: За словами президента, головне – збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України, провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал країни, а також забезпечити повне виконання програм соціальної підтримки людей.
Було визначено, яких результатів можна досягти за перші пів року роботи нового уряду, додав Зеленський.
Нагадаємо: Стаття 10 закону про режим воєнного стану містить норму щодо неможливості припинення повноважень Кабінету міністрів під час воєнного стану. Відставка прем'єра автоматично тягне за собою звільнення всього уряду.
Передісторія:
- 14 липня президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.
- За даними джерел УП, призначення нового складу Кабінету міністрів у Верховній Раді планується на 17 липня, наступного дня після голосування про відставку.
- За словами джерел УП, замість Свириденко керувати Міністерством економіки планують призначити чинного першого заступника міністра Олексія Соболєва. Про інші плановані кадрові зміни читайте тут.
- Глава держави повідомив, що розглядає нинішнього міністра оборони Рустема Умєрова на посаду посла України у Сполучених Штатах. На тлі чуток, хто може замінити Умєрова Зеленський заявив, що досвід прем’єр-міністра Дениса Шмигаля буде корисним на позиції міністра оборони.
Знати більше: Прем'єрка в урядовому "Кварталі". Чи зможе Свириденко замінити Шмигаля