Зеленський анонсував переформатування сектору безпеки і оновлення дипкорпусу
Президент Володимир Зеленський після призначення нового уряду заявив, що 18 липня буде продовжено переформатування сектору безпеки, а з наступного понеділка оновлюватимуть корпус української дипломатії.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова Зеленського: "Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів".
Деталі: За його словами, 18 липня буде переформатуванням сектору безпеки. "В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - повідомив президент.
Зеленський повідомив, що він також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. "Кожного дня потрібен результат для України", - зазначив він.
Що було раніше:
- 17 липня Верховна Рада проголосувала за призначення прем’єр-міністром ексвіцепрем’єрки Юлії Свириденко. "За" проголосували 262 народних депутати.
- Також Верховна Рада підтримала 253 голосами призначення 13 нових міністрів в Кабінет міністрів України.
- Парламентарі перепризначили на посаді міністра закордонних справ Андрія Сибігу, і призначили міністром оборони Дениса Шмигаля.