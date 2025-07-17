Зеленський анонсував переформатування сектору безпеки і оновлення дипкорпусу

Президент Володимир Зеленський після призначення нового уряду заявив, що 18 липня буде продовжено переформатування сектору безпеки, а з наступного понеділка оновлюватимуть корпус української дипломатії.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова Зеленського: "Оновлення уряду України відбулось, і вже відсьогодні урядовцям варто починати виконувати визначені завдання. Дякую всім парламентарям, які підтримали кандидатури Прем’єр-міністра, віцепрем’єр-міністрів та міністрів".

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Деталі: За його словами, 18 липня буде переформатуванням сектору безпеки. "В понеділок оновимо корпус української дипломатії – разом із міністром закордонних справ готуємо відповідні зміни", - повідомив президент.

Зеленський повідомив, що він також уже визначив порядок денний двох наступних засідань РНБО. "Кожного дня потрібен результат для України", - зазначив він.

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