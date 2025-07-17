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Зеленский анонсировал переформатирование сектора безопасности и обновление дипкорпуса

Станислав ПогориловЧетверг, 17 июля 2025, 17:02
Зеленский анонсировал переформатирование сектора безопасности и обновление дипкорпуса
Владимир Зеленский, фото: Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский после назначения нового правительства заявил, что 18 июля будет продолжено переформатирование сектора безопасности, а со следующего понедельника будут обновлять корпус украинской дипломатии.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Обновление правительства Украины состоялось, и уже с сегодняшнего дня чиновникам стоит начинать выполнять определенные задачи. Спасибо всем парламентариям, которые поддержали кандидатуры Премьер-министра, вице-премьер-министров и министров".

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Детали: По его словам, 18 июля будет переформатированием сектора безопасности. "В понедельник обновим корпус украинской дипломатии - вместе с министром иностранных дел готовим соответствующие изменения", - сообщил президент.

Зеленский сообщил, что он также уже определил повестку дня двух следующих заседаний СНБО. "Каждый день нужен результат для Украины", - отметил он.

Что предшествовало:

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  • 17 июля Верховная Рада проголосовала за назначение премьер-министром экс-вице-премьера Юлии Свириденко. "За" проголосовали 262 народных депутата.
  • Также Верховная Рада поддержала 253 голосами назначение 13 новых министров в Кабинет министров Украины.
  • Парламентарии переназначили в должности министра иностранных дел Андрея Сибигу, и назначили министром обороны Дениса Шмыгаля.

ЗеленскийСНБОМИД
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