СМИ: Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле могут пройти 23-24 июля

На этой неделе в Стамбуле может состояться новый раунд переговоров между Украиной и Россией - предварительно 23-24 июля.

Источник: издание "İndependent Türkçe" со ссылкой на дипломатические источники

Дословно: "По данным дипломатических источников, на этой неделе в Стамбуле состоятся важные международные дипломатические встречи. Кроме переговоров с европейскими странами по ядерной программе Ирана, на этой неделе в Стамбуле также ожидаются переговоры между Россией и Украиной".

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Детали: По данным журналистов, пока точную информацию о месте, времени и уровне делегаций стороны не разглашают. Однако встреча, вероятно, пройдет в среду или четверг.

Ожидается, что стороны сосредоточатся на вопросах гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности критической инфраструктуры и ситуации в приграничных районах.

Отмечается, что сейчас определение локации для встречи, разработка протоколов безопасности и логистическая подготовка. По информации издания, переговоры должны пройти за закрытыми дверями. Общественность проинформируют через письменные заявления.

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