СМИ: Переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле могут пройти 23-24 июля
На этой неделе в Стамбуле может состояться новый раунд переговоров между Украиной и Россией - предварительно 23-24 июля.
Источник: издание "İndependent Türkçe" со ссылкой на дипломатические источники
Дословно: "По данным дипломатических источников, на этой неделе в Стамбуле состоятся важные международные дипломатические встречи. Кроме переговоров с европейскими странами по ядерной программе Ирана, на этой неделе в Стамбуле также ожидаются переговоры между Россией и Украиной".
Детали: По данным журналистов, пока точную информацию о месте, времени и уровне делегаций стороны не разглашают. Однако встреча, вероятно, пройдет в среду или четверг.
Ожидается, что стороны сосредоточатся на вопросах гуманитарной помощи, обмена пленными, безопасности критической инфраструктуры и ситуации в приграничных районах.
Отмечается, что сейчас определение локации для встречи, разработка протоколов безопасности и логистическая подготовка. По информации издания, переговоры должны пройти за закрытыми дверями. Общественность проинформируют через письменные заявления.
Что предшествовало:
- Президент Владимир Зеленский в пятницу назначил экс-министра обороны Рустема Умерова секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины.
- Говоря о задачах Умерова на этой должности, Зеленский также сказал, что нужно "активизировать переговорный трек" с Россией. "Сейчас продолжается выполнение договоренностей второй встречи в Стамбуле. Нужно больше динамики в этом процессе", - заявил он.
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что РФ является сторонником того, чтобы "добавить динамики" переговорному процессу с Украиной.
- 18 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, во время которого они обсудили возможность проведения нового раунда переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле.
- 19 июля Зеленский сообщил, что секретарь СНБО Рустем Умеров предложил российской стороне встречу на следующей неделе, а также подчеркнул, что Украина готова к встрече на уровне лидеров.
- Встречи между делегациями РФ и Украины состоялись 16 мая и 2 июня в Стамбуле.