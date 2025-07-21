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СБУ: Разоблачили нардеп, который работал на Россию и имел значительное влияние на НАБУ

Евгений КизиловПонедельник, 21 июля 2025, 11:39
СБУ: Разоблачили нардеп, который работал на Россию и имел значительное влияние на НАБУ
фото: фейсбук-страница Федора Христенко

СБУ заявила, что совместно с прокуратурой разоблачила народного депутата от ныне запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. По материалам дела, он был топовым агентом ФСБ РФ (резидентом) и отвечал за усиление российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Источник: Служба безопасности Украины в соцсетях

Детали: Спецслужба сообщила, что после начала полномасштабного вторжения Христенко бежал из Украины за границу и продолжает оказывать влияние на бюро оттуда.

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Как установило расследование, Христенко был завербован Федеральной службой безопасности РФ еще во времена Януковича и в настоящее время находится в тесной связи с Юрием Иванющенко (известным как Юра Енакиевский), который является резидентом ФСБ и "смотрящим" от российской спецслужбы за "ДНР". Кроме того, Христенко был связным коллаборациониста Армена Саркисяна (известного как Армен Горловский), который погиб от взрыва в одном из элитных московских ЖК в начале 2025 года.

По имеющейся информации, нардеп активно выполнял задания российской спецслужбы во время Революции Достоинства. В частности, для организации "Антимайдана" он задействовал подконтрольных себе частных перевозчиков для транспортировки "титушек".

По данным следствия, сейчас Христенко находится в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них – один из начальников межрегиональных управлений детективов бюро Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в понедельник по подозрению в ведении бизнеса с РФ и контактах с россиянами.

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Как свидетельствуют имеющиеся данные, Христенко знал этого детектива еще со времен совместного обучения в Донецком университете.

СБУ опубликовала видео с якобы разговорами Христенко

Еще одна из его связей – это руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, с которым Христенко находится в тесном контакте. Зафиксировано, как в 2022 году, во время полномасштабного вторжения, жена Скомарова выезжала за границу на автомобиле, принадлежавшем жене Христенко.

Скомаров участвовал в конкурсе на главу еще одного правоохранительного органа Украины – Бюро экономической безопасности. Следствие установило, что в случае выигрыша конкурса украинский олигарх Игорь Коломойский надеялся, что Скомаров как новый руководитель БЭБ будет способствовать закрытию уголовного производства в отношении него. Соответствующая информация подтверждена доказательствами переписки Коломойского с одним из своих подчиненных.

Впрочем, Коломойский – не единственный олигарх, которому пытался помочь Христенко. Документально подтверждено, что детективы НАБУ помогли в побеге еще одному украинскому бизнесмену, бизнес-партнеру Игоря Коломойского – Геннадию Боголюбову.

В частности, два сотрудника Бюро, подчиненные Скомарова, сопровождали беглого олигарха во время пересечения им государственной границы Украины: они находились в соседнем купе поезда "для подстраховки". Эту "спецоперацию", по данным следствия, также организовал Федор Христенко.

Во время обысков у контактов депутата нашли материалы уголовных производств НАБУ, в частности документы негласного слежения за фигурантами, а также анкеты кандидатов в детективы Бюро, что свидетельствует о российском влиянии и системных утечках информации из антикоррупционного ведомства.

В настоящее время Христенко заочно сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);
  • ⁠ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием).

Служба безопасности проводит комплексные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства возможных агентурных проникновений российских спецслужб в Национальное антикоррупционное бюро.

  • При этом НАБУ заявляет, что обыски, которые утром 21 июля СБУ проводит в бюро, касаются 15 сотрудников НАБУ и проходят без судебных постановлений. Большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным – возможные связи с Россией.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура заявляет, что следственные действия СБУ происходят без предусмотренного законом предупреждения, и теперь СБУ получила доступ к информации обо всех негласных и оперативных мероприятиях, а также спецоперациях, которые проводят НАБУ и САП.

Верховная РадагосизменаНАБУ
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