НАБУ і САП підозрюють посадовця СБУ у вимаганні 300 тисяч доларів

Антикорупційні органи повідомляють, що завершили слідство стосовно працівника Служби безпеки України та ще двох осіб у справі про вимагання 300 тисяч доларів.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП

Деталі: Повідомляється, що прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб, викритих на вимаганні 300 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

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Слідством встановлено, що очолюваний підозрюваним підрозділ виконував доручення на проведення процесуальних дій слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону з метою переправлення осіб, які ухиляються від призову до лав ЗСУ.

За участю двох посередників (один з яких – колишній працівник СБУ) начальник сектору вимагав 300 тисяч доларів США від фігуранта відповідної справи за знищення частини матеріалів справи, розголошення йому вже встановлених обставин. У разі відмови він погрожував ужити заходів для подальшого притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями, повідомляють антикорупційники.

Слідством задокументовано факт одержання особою частини обумовлених коштів – 72 тисяч доларів США.

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Дії начальника сектору кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Вказано, що на сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За даними "Української правди", про цю справу, зокрема про оголошення підозр раніше не повідомлялось.