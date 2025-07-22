Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

НАБУ і САП підозрюють посадовця СБУ у вимаганні 300 тисяч доларів

Валентина РоманенкоВівторок, 22 липня 2025, 13:12
НАБУ і САП підозрюють посадовця СБУ у вимаганні 300 тисяч доларів
ілюстрація САП

Антикорупційні органи повідомляють, що завершили слідство стосовно працівника Служби безпеки України та ще двох осіб у справі про вимагання 300 тисяч доларів.

Джерело: Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура, УП

Деталі: Повідомляється, що прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно начальника сектору Департаменту захисту національної державності СБУ та ще двох осіб, викритих на вимаганні 300 тисяч доларів США неправомірної вигоди.

Реклама:

Слідством встановлено, що очолюваний підозрюваним підрозділ виконував доручення на проведення процесуальних дій слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні за фактом організації незаконного каналу перетину державного кордону з метою переправлення осіб, які ухиляються від призову до лав ЗСУ.

За участю двох посередників (один з яких – колишній працівник СБУ) начальник сектору вимагав 300 тисяч доларів США від фігуранта відповідної справи за знищення частини матеріалів справи, розголошення йому вже встановлених обставин. У разі відмови він погрожував ужити заходів для подальшого притягнення особи до кримінальної відповідальності за більш суворими статтями, повідомляють антикорупційники.

Слідством задокументовано факт одержання особою частини обумовлених коштів – 72 тисяч доларів США.

РЕКЛАМА:

Дії начальника сектору кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України, його спільників – за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК України.

Вказано, що на сьогодні за дорученням прокурора САП детективами НАБУ відкрито матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

За даними "Української правди", про цю справу, зокрема про оголошення підозр раніше не повідомлялось.

хабарСБУНАБУАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
НАБУ і САП: Законопроєкт, який хоче прийняти Рада, знищить незалежність відомств. Закликають не голосувати
Умєров очолить делегацію для переговорів з РФ – Зеленський
Комітет Ради підтримав зміни до КПК: НАБУ і САП можуть стати залежними від генпрокурора
Росіяни проникли у Покровськ – джерела УП
Оновлено, відео, фотоНічна атака на Одесу: в місті вирували пожежі, в будинках повилітали вікна
У G7 заявили про "серйозне занепокоєння" через атаку на НАБУ: хочуть зустрічі з урядом
Усі новини...
хабар
Директора столичної "Бессарабки" відправили під варту
В Одесі затримали чиновника, який вимагав хабар $2700 за дозвіл на торгівлю
Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави
Останні новини
13:14
Повітряні сили отримали від "Повернись живим" мобільні комплекси для обслуговування F-16
13:12
НАБУ і САП підозрюють посадовця СБУ у вимаганні 300 тисяч доларів
13:03
В Естонії росіянина з Нарви відправили до в'язниці за шпигунство
12:52
футбол"Хамрун" – "Динамо": де дивитися матч кваліфікації Ліги чемпіонів
12:46
Transparency International Ukraine закликає не голосувати за зміни до КПК, які загрожують незалежності НАБУ і САП
12:42
Суд арештував без права застави співробітника НАБУ, якого підозрюють у співпраці з ФСБ
12:40
У Греції затримали колишнього "володаря Молдови" Плахотнюка
12:18
Китай заблокував виїзд співробітника Бюро патентів США
12:18
Загибель 20-річного на канатній дорозі: у Києві судитимуть п’ятьох обвинувачених
12:13
Трамп придумав, як підірвати економіку Китаю і знищити його експорт у США
Усі новини...
Реклама:
Реклама: