НАБУ и САП подозревают чиновника СБУ в вымогательстве 300 тысяч долларов

Антикоррупционные органы сообщают, что завершили следствие в отношении работника Службы безопасности Украины и еще двух человек по делу о вымогательстве 300 тысяч долларов.

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Детали: Сообщается, что прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек, уличенных в вымогательстве 300 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

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Следствием установлено, что возглавляемое подозреваемым подразделение выполняло поручение на проведение процессуальных действий следователя Главного следственного управления Национальной полиции Украины в уголовном производстве по факту организации незаконного канала пересечения государственной границы с целью переправки лиц, уклоняющихся от призыва в ряды ВСУ.

При участии двух посредников (один из которых - бывший работник СБУ) начальник сектора требовал 300 тысяч долларов США от фигуранта соответствующего дела за уничтожение части материалов дела, разглашение ему уже установленных обстоятельств. В случае отказа он угрожал принять меры для дальнейшего привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям, сообщают антикоррупционеры.

Следствием задокументирован факт получения лицом части оговоренных средств - 72 тысяч долларов США.

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Действия начальника сектора квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Указано, что на сегодня по поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

По данным "Украинской правды", об этом деле, в частности об объявлении подозрений ранее не сообщалось.

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