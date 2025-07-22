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НАБУ и САП подозревают чиновника СБУ в вымогательстве 300 тысяч долларов

Валентина РоманенкоВторник, 22 июля 2025, 13:12
НАБУ и САП подозревают чиновника СБУ в вымогательстве 300 тысяч долларов
иллюстрация САП

Антикоррупционные органы сообщают, что завершили следствие в отношении работника Службы безопасности Украины и еще двух человек по делу о вымогательстве 300 тысяч долларов. 

Источник: Национальное антикоррупционное бюро, Специализированная антикоррупционная прокуратура, УП

Детали: Сообщается, что прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении начальника сектора Департамента защиты национальной государственности СБУ и еще двух человек, уличенных в вымогательстве 300 тысяч долларов США неправомерной выгоды.

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Следствием установлено, что возглавляемое подозреваемым подразделение выполняло поручение на проведение процессуальных действий следователя Главного следственного управления Национальной полиции Украины в уголовном производстве по факту организации незаконного канала пересечения государственной границы с целью переправки лиц, уклоняющихся от призыва в ряды ВСУ.

При участии двух посредников (один из которых - бывший работник СБУ) начальник сектора требовал 300 тысяч долларов США от фигуранта соответствующего дела за уничтожение части материалов дела, разглашение ему уже установленных обстоятельств. В случае отказа он угрожал принять меры для дальнейшего привлечения лица к уголовной ответственности по более строгим статьям, сообщают антикоррупционеры.

Следствием задокументирован факт получения лицом части оговоренных средств - 72 тысяч долларов США.

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Действия начальника сектора квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, его сообщников - по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Указано, что на сегодня по поручению прокурора САП детективами НАБУ открыты материалы дела стороне защиты для ознакомления.

По данным "Украинской правды", об этом деле, в частности об объявлении подозрений ранее не сообщалось.

Знать больше: Антиантикоррупционная спецоперация. Что стоит за обысками в НАБУ

Предыстория:

  • Утром 21 июля стало известно о по меньшей мере 70 обысках, которые проводили сотрудники СБУ и ОГП в отношении сотрудников НАБУ. В Бюро сообщили, что следственные действия касаются 15 работников НАБУ и проходят без судебных решений, большинству лиц инкриминируют участие в ДТП, а отдельным - возможные связи с Россией.
  • СБУ также инициировала внеплановую проверку состояния охраны государственной тайны.
  • К вечеру СБУ и ОГП сообщили о нескольких подозрениях сотрудникам НАБУ.
  • На заседании комитета утром 22 июля народные депутаты рекомендовали парламенту принять во втором чтении законопроект №12414, который предусматривает внесение изменений в УПК, с комитетскими предложениями. Эти изменения делают антикоррупционные органы зависимыми от решений генерального прокурора.
  • В НАБУ и САП считают, что законопроект №12414, который поддержал комитет Рады, фактически уничтожит независимость САП и подчинит деятельность НАБУ и САП генеральному прокурору.

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