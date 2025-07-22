В ЕС отреагировали на ситуацию с НАБУ и САП и напомнили об условиях поддержки Украины

Европейский Союз обеспокоен из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП, заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.

Источник: "Европейская правда", "Украинская правда"

Прямая речь Мерсье: "Эти органы (НАБУ и САП – ред.) имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".

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Детали: Он отметил, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".

"Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – заявил спикер Еврокомиссии.

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