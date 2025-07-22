В ЕС отреагировали на ситуацию с НАБУ и САП и напомнили об условиях поддержки Украины
Европейский Союз обеспокоен из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП, заявил спикер Еврокомиссии Гийом Мерсье.
Источник: "Европейская правда", "Украинская правда"
Прямая речь Мерсье: "Эти органы (НАБУ и САП – ред.) имеют решающее значение для программы реформ Украины и должны действовать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности".
Детали: Он отметил, что ЕС предоставляет Украине значительную финансовую помощь "при условии прогресса в области прозрачности, судебной реформы и демократического управления".
"Для вступления Украины в ЕС необходима мощная способность бороться с коррупцией и обеспечить институциональную устойчивость. ЕС будет продолжать следить за ситуацией и поддерживать Украину в соблюдении верховенства права", – заявил спикер Еврокомиссии.
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Предыстория:
- Сотрудники СБУ и ОГП провели по меньшей мере 70 обысков у 15 сотрудников Национального бюро расследований в разных областях Украины 21 июля. В НАБУ сообщали, что силовики не имели судебных постановлений на проведение обысков.
- Детективам НАБУ инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупцию в интересах олигархов. В то же время активизировалось Государственное бюро расследований с материалами о ДТП многолетней давности с участием сотрудников НАБУ.
- Представители СБУ и Офиса генпрокурора также проверяют состояние охраны государственной тайны в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
- В то же время в Верховной Раде рассмотрят законопроект №12414, который, как считают НАБУ и САП, фактически уничтожит независимость этих антикоррупционных организаций.
- Послы государств "Группы семи" 21 июля выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.