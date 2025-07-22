У Кремлі заявили, що не чекають "чудесних проривів" від переговорів щодо України
У Кремлі не чекають проривів від чергового раунду переговорів Росії та України в Стамбулі, заявляючи, що російська сторона має намір домагатися своїх цілей.
Джерело: прес-секретар російського правителя Дмитро Пєсков, якого цитує "Интерфакс"
Пряма мова: "Розраховувати на якісь прориви з розряду чудес, звичайно, приводу для цього немає ніякого, і навряд чи це можливо в нинішній ситуації.
Ми маємо намір домагатися наших інтересів, ми маємо намір забезпечити наші інтереси і виконати ті завдання, які ми ставили перед собою з самого початку".
Деталі: Реагуючи на репліку представника ЗМІ РФ про те, що попередні два раунди переговорів "не були достатньо результативними", Пєсков зауважив, що "тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленостей про обміни і повернення тіл загиблих - це вже результативність".
Передісторія:
- Україна запропонувала Росії провести новий раунд переговорів цього тижня.
- Видання Independent Turkce повідомило в понеділок із посиланням на джерела, що російська та українська делегації можуть зустрітися цього тижня в Стамбулі – у 23 або 24 липня.
- У Кремлі заявили, що РФ "підтверджує свою зацікавленість у проведенні третього раунду переговорів щодо України", але зазначили, що "має відбутися обмін думками щодо меморандумів Москви і Києва, які поки що є діаметрально протилежними".
- Президент Зеленський доручив сформувати делегацію для перемовин із російською стороною, її очолить секретар РНБО Рустем Умєров.