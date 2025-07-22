У Кремлі не чекають проривів від чергового раунду переговорів Росії та України в Стамбулі, заявляючи, що російська сторона має намір домагатися своїх цілей.

Джерело: прес-секретар російського правителя Дмитро Пєсков, якого цитує "Интерфакс"

Пряма мова: "Розраховувати на якісь прориви з розряду чудес, звичайно, приводу для цього немає ніякого, і навряд чи це можливо в нинішній ситуації.

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Ми маємо намір домагатися наших інтересів, ми маємо намір забезпечити наші інтереси і виконати ті завдання, які ми ставили перед собою з самого початку".

Деталі: Реагуючи на репліку представника ЗМІ РФ про те, що попередні два раунди переговорів "не були достатньо результативними", Пєсков зауважив, що "тема українського врегулювання настільки складна, що досягнення домовленостей про обміни і повернення тіл загиблих - це вже результативність".

Передісторія:

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