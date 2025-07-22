В Кремле заявили, что не ждут "чудесных прорывов" от переговоров по Украине
В Кремле не ждут прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, заявляя, что российская сторона намерена добиваться своих целей.
Источник: пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"
Прямая речь: "Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации.
Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала".
Детали: Реагируя на реплику представителя СМИ РФ о том, что предыдущие два раунда переговоров "не были достаточно результативными", Песков заметил, что "тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших – это уже результативность".
Предыстория:
- Украина предложила России провести новый раунд переговоров на этой неделе.
- Издание Independent Turkce сообщило в понедельник со ссылкой на источники, что российская и украинская делегации могут встретиться на этой неделе в Стамбуле – 23 или 24 июля.
- В Кремле заявили, что РФ "подтверждает свою заинтересованность в проведении третьего раунда переговоров по Украине", но отметили, что "предстоит обмен мнениями по меморандумам Москвы и Киева, которые пока являются диаметрально противоположными".
- Президент Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной, ее возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.