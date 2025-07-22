В Кремле не ждут прорывов от очередного раунда переговоров России и Украины в Стамбуле, заявляя, что российская сторона намерена добиваться своих целей.

Источник: пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс"

Прямая речь: "Рассчитывать на какие-то прорывы из разряда чудес, конечно, повода для этого нет никакого, и вряд ли это возможно в нынешней ситуации.

Реклама:

Мы намерены добиваться наших интересов, мы намерены обеспечить наши интересы и выполнить те задачи, которые мы ставили перед собой с самого начала".

Детали: Реагируя на реплику представителя СМИ РФ о том, что предыдущие два раунда переговоров "не были достаточно результативными", Песков заметил, что "тема украинского урегулирования настолько сложна, что достижение договоренностей об обменах и возвращении тел погибших – это уже результативность".

Предыстория: