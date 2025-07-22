Оприлюднили прізвища нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП
Вівторок, 22 липня 2025, 16:31
Рух "Чесно" оприлюднив повний перелік народних депутатів, які у вівторок підтримали законопроєкт №12414, із правками, які фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.
Джерело: "Чесно"
Деталі: За проголосували 263 народні обранці. Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9). Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один — "Голосу", і ще пʼять — позафракційні.
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Хто саме з депутатів проголосував за позбавлення антикорупційних органів незалежності.
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.