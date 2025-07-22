Оприлюднили прізвища нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП

Рух "Чесно" оприлюднив повний перелік народних депутатів, які у вівторок підтримали законопроєкт №12414, із правками, які фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Джерело: "Чесно"

Деталі: За проголосували 263 народні обранці. Найбільше голосів "за" дали фракція "Слуги народу" (185), також їх підтримали більшість депутатів з "ПЗЖМ" (18), "Довіри" (17), "Батьківщини" (15), "За майбутнє" (10) й "Відновлення України" (9). Крім того, три голоси "за" дала "Європейська солідарність", один — "Голосу", і ще пʼять — позафракційні.

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Хто саме з депутатів проголосував за позбавлення антикорупційних органів незалежності.

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