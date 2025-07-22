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УШПС виключила зі спільноти 6 нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП

Анастасія ПроцВівторок, 22 липня 2025, 18:46
УШПС виключила зі спільноти 6 нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП
фото: Instagram/УШПС

Українська школа політичних студій (УШПС) виключила зі спільноти шістьох народних депутатів, які 22 липня підтримали законопроєкт №12414 з правками, що фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Джерело: УШПС

Деталі: УШПС заявила, що такий крок є неприйнятним і суперечить засадничим цінностям демократичного розвитку та верховенства права, які школа послідовно відстоює.

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Деталі: До списку виключених увійшли:

  • Олександр Дануца (випускник 2008 року),
  • Сергій Євтушок (2011),
  • Дмитро Кисилевський (2017),
  • Марія Мезенцева (2018),
  • Дмитро Наталуха (2018),
  • Таміла Ташева (2021).

Дослівно: "УШПС прийняла рішення виключити цих випускників зі спільноти. Ми цінуємо внесок кожного та кожної у попередні роки, але в питаннях фундаментальних цінностей компромісу бути не може".

Деталі: У заяві Української школи політичних студій також зазначено, що ухвалення законопроєкту №12414 - "приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу", що повертає країну до практик 2012 року, коли прокурорська вертикаль використовувалась як інструмент політичного тиску.

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"Цьому мав би зарадити субʼєктний, незалежний парламент та народні обранці. Серед яких є і випускники УШПС", — підкреслюють у Школі.

Українська школа політичних студій подякувала всім, хто не підтримав "знищення більш ніж 10-річної роботи з розбудови незалежності правосуддя".

Передісторія:

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
  • Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.

НАБУ
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