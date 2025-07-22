УШПС виключила зі спільноти 6 нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП
Українська школа політичних студій (УШПС) виключила зі спільноти шістьох народних депутатів, які 22 липня підтримали законопроєкт №12414 з правками, що фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.
Джерело: УШПС
Деталі: УШПС заявила, що такий крок є неприйнятним і суперечить засадничим цінностям демократичного розвитку та верховенства права, які школа послідовно відстоює.
Деталі: До списку виключених увійшли:
- Олександр Дануца (випускник 2008 року),
- Сергій Євтушок (2011),
- Дмитро Кисилевський (2017),
- Марія Мезенцева (2018),
- Дмитро Наталуха (2018),
- Таміла Ташева (2021).
Дослівно: "УШПС прийняла рішення виключити цих випускників зі спільноти. Ми цінуємо внесок кожного та кожної у попередні роки, але в питаннях фундаментальних цінностей компромісу бути не може".
Деталі: У заяві Української школи політичних студій також зазначено, що ухвалення законопроєкту №12414 - "приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу", що повертає країну до практик 2012 року, коли прокурорська вертикаль використовувалась як інструмент політичного тиску.
"Цьому мав би зарадити субʼєктний, незалежний парламент та народні обранці. Серед яких є і випускники УШПС", — підкреслюють у Школі.
Українська школа політичних студій подякувала всім, хто не підтримав "знищення більш ніж 10-річної роботи з розбудови незалежності правосуддя".
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.