УШПС виключила зі спільноти 6 нардепів, які підтримали позбавлення незалежності НАБУ і САП

Українська школа політичних студій (УШПС) виключила зі спільноти шістьох народних депутатів, які 22 липня підтримали законопроєкт №12414 з правками, що фактично підпорядковують незалежні антикорупційні органи генеральному прокурору.

Джерело: УШПС

Деталі: УШПС заявила, що такий крок є неприйнятним і суперечить засадничим цінностям демократичного розвитку та верховенства права, які школа послідовно відстоює.

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Деталі: До списку виключених увійшли:

Олександр Дануца (випускник 2008 року),

Сергій Євтушок (2011),

Дмитро Кисилевський (2017),

Марія Мезенцева (2018),

Дмитро Наталуха (2018),

Таміла Ташева (2021).

Дослівно: "УШПС прийняла рішення виключити цих випускників зі спільноти. Ми цінуємо внесок кожного та кожної у попередні роки, але в питаннях фундаментальних цінностей компромісу бути не може".

Деталі: У заяві Української школи політичних студій також зазначено, що ухвалення законопроєкту №12414 - "приклад неабиякої політичної короткозорості та пострілу самому собі у ногу", що повертає країну до практик 2012 року, коли прокурорська вертикаль використовувалась як інструмент політичного тиску.

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"Цьому мав би зарадити субʼєктний, незалежний парламент та народні обранці. Серед яких є і випускники УШПС", — підкреслюють у Школі.

Українська школа політичних студій подякувала всім, хто не підтримав "знищення більш ніж 10-річної роботи з розбудови незалежності правосуддя".

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