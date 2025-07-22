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УШПС исключила из сообщества 6 нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП

Анастасия ПроцВторник, 22 июля 2025, 18:46
УШПС исключила из сообщества 6 нардепов, которые поддержали лишение независимости НАБУ и САП
фото: Instagram/УШПС

Украинская школа политических студий (УШПС) исключила из сообщества шестерых народных депутатов, которые 22 июля поддержали законопроект №12414 с правками, фактически подчиняющими независимые антикоррупционные органы генеральному прокурору.

Источник: УШПС

Детали: УШПС заявила, что такой шаг неприемлем и противоречит основополагающим ценностям демократического развития и верховенства права, которые школа последовательно отстаивает.

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Детали: В список исключенных вошли:

  • Александр Дануца (выпускник 2008 года),
  • Сергей Евтушок (2011),
  • Дмитрий Кисилевский (2017),
  • Мария Мезенцева (2018),
  • Дмитрий Наталуха (2018),
  • Тамила Ташева (2021).

Дословно: "УШПС приняла решение исключить этих выпускников из сообщества. Мы ценим вклад каждого и каждой в предыдущие годы, но в вопросах фундаментальных ценностей компромисса быть не может".

Детали: В заявлении Украинской школы политических студий также указано, что принятие законопроекта №12414 - "пример большой политической близорукости и выстрела самому себе в ногу", что возвращает страну к практикам 2012 года, когда прокурорская вертикаль использовалась как инструмент политического давления.

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"Этому должны были бы помочь субъектный, независимый парламент и народные избранники. Среди которых есть и выпускники УШПС", - подчеркивают в Школе.

Украинская школа политических студий поблагодарила всех, кто не поддержал "уничтожение более чем 10-летней работы по развитию независимости правосудия".

Предыстория:

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
  • Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
  • Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.

НАБУ
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