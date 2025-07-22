Нобелівські лауреати закликали президента ветувати закон щодо НАБУ та САП

Центр громадянських свобод, який у 2022 році був відзначений нобелівською премією миру, звернувся до президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414 щодо НАБУ та САП.

Джерело: Центр громадянських свобод

Дослівно: "Центр громадянських свобод звертається до Президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414, ухваленого парламентом сьогодні, 22 липня із порушенням парламентської процедури. Проєкт становить пряму загрозу верховенству права та правам людини.

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Ми також звертаємося до європейських інституцій переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу".

Деталі: Там зазначили, що законопроєкт ліквідує процесуальну незалежність прокурорів. Фактично, за словами Центру, тепер генпрокурор має право змінити підслідність будь-якої справи в Україні, що позбавляє незалежності всі інші правоохоронні органи.

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