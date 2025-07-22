Нобелівські лауреати закликали президента ветувати закон щодо НАБУ та САП
Центр громадянських свобод, який у 2022 році був відзначений нобелівською премією миру, звернувся до президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414 щодо НАБУ та САП.
Джерело: Центр громадянських свобод
Дослівно: "Центр громадянських свобод звертається до Президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414, ухваленого парламентом сьогодні, 22 липня із порушенням парламентської процедури. Проєкт становить пряму загрозу верховенству права та правам людини.
Ми також звертаємося до європейських інституцій переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу".
Деталі: Там зазначили, що законопроєкт ліквідує процесуальну незалежність прокурорів. Фактично, за словами Центру, тепер генпрокурор має право змінити підслідність будь-якої справи в Україні, що позбавляє незалежності всі інші правоохоронні органи.
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.
- У Києві та Львові розпочались акції протесту щодо законопроекту.