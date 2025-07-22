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Нобелівські лауреати закликали президента ветувати закон щодо НАБУ та САП

Тетяна ОлійникВівторок, 22 липня 2025, 20:40
Нобелівські лауреати закликали президента ветувати закон щодо НАБУ та САП
Ілюстрація - Центр громадянських свобод

Центр громадянських свобод, який у 2022 році був відзначений нобелівською премією миру, звернувся до президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414 щодо НАБУ та САП.

Джерело: Центр громадянських свобод

Дослівно: "Центр громадянських свобод звертається до Президента України з вимогою ветувати проєкт закону №12414, ухваленого парламентом сьогодні, 22 липня із порушенням парламентської процедури. Проєкт становить пряму загрозу верховенству права та правам людини.

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Ми також звертаємося до європейських інституцій переконати українську владу скасувати проєкт закону №12414, оскільки він суперечить принципам існування Європейського Союзу".

Деталі: Там зазначили, що  законопроєкт ліквідує процесуальну незалежність прокурорів. Фактично, за словами Центру, тепер генпрокурор має право змінити підслідність будь-якої справи в Україні, що позбавляє незалежності всі інші правоохоронні органи.

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Передісторія:

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
  • Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.
  • У Києві та Львові розпочались акції протесту щодо законопроекту.

НАБУВерховна Радакорупція
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