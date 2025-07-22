Нобелевские лауреаты призвали президента ветировать закон о НАБУ и САП

Центр гражданских свобод, который в 2022 году был удостоен Нобелевской премии мира, обратился к президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414 о НАБУ и САП.

Источник: Центр гражданских свобод

Дословно: "Центр гражданских свобод обращается к Президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414, принятого парламентом сегодня, 22 июля, с нарушением парламентской процедуры. Проект представляет прямую угрозу верховенству права и правам человека.

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Мы также обращаемся к европейским институтам с просьбой убедить украинскую власть отменить проект закона №12414, поскольку он противоречит принципам существования Европейского Союза".

Детали: Там отметили, что законопроект ликвидирует процессуальную независимость прокуроров. Фактически, по словам Центра, теперь генпрокурор имеет право изменить подследственность любого дела в Украине, что лишает независимости все другие правоохранительные органы.

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