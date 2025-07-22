Нобелевские лауреаты призвали президента ветировать закон о НАБУ и САП
Центр гражданских свобод, который в 2022 году был удостоен Нобелевской премии мира, обратился к президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414 о НАБУ и САП.
Источник: Центр гражданских свобод
Дословно: "Центр гражданских свобод обращается к Президенту Украины с требованием ветировать проект закона №12414, принятого парламентом сегодня, 22 июля, с нарушением парламентской процедуры. Проект представляет прямую угрозу верховенству права и правам человека.
Мы также обращаемся к европейским институтам с просьбой убедить украинскую власть отменить проект закона №12414, поскольку он противоречит принципам существования Европейского Союза".
Детали: Там отметили, что законопроект ликвидирует процессуальную независимость прокуроров. Фактически, по словам Центра, теперь генпрокурор имеет право изменить подследственность любого дела в Украине, что лишает независимости все другие правоохранительные органы.
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
- Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
- Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.
- В Киеве і во Львове начались акции протеста по поводу законопроекта.