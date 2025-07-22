Низка великих телеграм-каналів не написали про мітинги проти законопроєкту про НАБУ та САП

Один із каналів спочатку опублікував відео з протесту й одразу видалив його. скриншот

Оновлено: Після публікації новини, в усіх названих каналах з'явились новини про мітинги.

Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Деякі українські новинні телеграм-канали з кількома мільйонами підписників не написали про це.

Джерело: телеграм-канали

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Деталі: Увечері 22 липня ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися на акції протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП. Акції розпочались також у Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах.

"Українська правда" промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони не написали про це новин й не публікували відео.

Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).

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Зокрема канал "Times of Ukraine: Новини Україна" опублікував відео з акції без підпису й згодом видалив його.

скриншот

Оновлено в 23:12: Після публікації новини "Української правди" на всіх названих вище каналах почали з'являтися новини щодо мітингів.

Передісторія: