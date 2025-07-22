Низка великих телеграм-каналів не написали про мітинги проти законопроєкту про НАБУ та САП
Оновлено: Після публікації новини, в усіх названих каналах з'явились новини про мітинги.
Увечері вівторка в низці міст України пройшли акції протесту після ухвалення законопроєкту, що фактично нівелює незалежність антикорупційних органів НАБУ та САП. Деякі українські новинні телеграм-канали з кількома мільйонами підписників не написали про це.
Джерело: телеграм-канали
Деталі: Увечері 22 липня ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський закликав киян зібратися на акції протесту після ухвалення законопроєкту щодо НАБУ і САП. Акції розпочались також у Львові, Дніпрі, Одесі та Сумах.
"Українська правда" промоніторила популярні серед українців телеграм-канали й виявила, що вони не написали про це новин й не публікували відео.
Серед них такі як: "Труха Україна" (понад 3 млн підписників), "Всевидящее ОКО: Україна" (1,1 млн), "Реальна війна" (1,5 млн), "Times of Ukraine: Новини Україна" (2,5 млн), "Інсайдер UA" (2,1 млн).
Зокрема канал "Times of Ukraine: Новини Україна" опублікував відео з акції без підпису й згодом видалив його.
Оновлено в 23:12: Після публікації новини "Української правди" на всіх названих вище каналах почали з'являтися новини щодо мітингів.
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук оперативно підписав ухвалений закон.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Посли держав "Групи семи" висловили стурбованість слідчими діями СБУ щодо НАБУ.
- Також Європейський Союз висловив занепокоєння через нещодавні дії України щодо її антикорупційних інституцій НАБУ та САП.