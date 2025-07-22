Некоторые крупные телеграмм-каналы проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП. После новости УП упоминания появились

Один из каналов сначала опубликовал видео с протеста, но сразу же удалил его. Скриншот

Обновлено: После публикации новости, во всех названных каналах появились новости о митингах.

Вечером во вторник в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, который фактически нивелирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Ряд украинских телеграм-каналов с несколькими миллионами подписчиков не написали об этом.

Источник: телеграм-каналы

Реклама:

Детали: Вечером 22 июля ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться на акции протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Акции начались также во Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

"Украинская правда" промониторила популярные среди украинцев телеграм-каналы и обнаружила, что они не написали об этом новостей и не публиковали видео.

Среди них такие как: Труха Украина (более 3 млн подписчиков), Всевидящее ОКО: Украина (1,1 млн), Реальная война (1,5 млн), Times of Ukraine: Новости Украина (2,5 млн), Инсайдер UA (2,1 млн).

РЕКЛАМА:

В частности, канал "Times of Ukraine: Новости Украина" опубликовал видео с акции без подписи и впоследствии удалил его.

скриншот

Обновлено в 23:12: После публикации новости "Украинской правды" на всех вышеупомянутых каналах начали появляться новости о митингах.

Предистория: