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Некоторые крупные телеграмм-каналы проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП. После новости УП упоминания появились

Татьяна ОлейникВторник, 22 июля 2025, 22:02
Некоторые крупные телеграмм-каналы проигнорировали митинги в поддержку НАБУ и САП. После новости УП упоминания появились
Один из каналов сначала опубликовал видео с протеста, но сразу же удалил его. Скриншот

Обновлено: После публикации новости, во всех названных каналах появились новости о митингах.

Вечером во вторник в ряде городов Украины прошли акции протеста после принятия законопроекта, который фактически нивелирует независимость антикоррупционных органов НАБУ и САП. Ряд украинских телеграм-каналов с несколькими миллионами подписчиков не написали об этом.

Источник: телеграм-каналы

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Детали: Вечером 22 июля ветеран российско-украинской войны Дмитрий Козятинский призвал киевлян собраться на акции протеста после принятия законопроекта о НАБУ и САП. Акции начались также во Львове, Днепре, Одессе и Сумах.

"Украинская правда" промониторила популярные среди украинцев телеграм-каналы и обнаружила, что они не написали об этом новостей и не публиковали видео.

Среди них такие как: Труха Украина (более 3 млн подписчиков), Всевидящее ОКО: Украина (1,1 млн), Реальная война (1,5 млн), Times of Ukraine: Новости Украина (2,5 млн), Инсайдер UA (2,1 млн).

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В частности, канал "Times of Ukraine: Новости Украина" опубликовал видео с акции без подписи и впоследствии удалил его.

 
скриншот

Обновлено в 23:12: После публикации новости "Украинской правды" на всех вышеупомянутых каналах начали появляться новости о митингах.

Предистория: 

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Спикер Руслан Стефанчук оперативно подписал принятый закон.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
  • Послы государств "Группы семи" выразили обеспокоенность следственными действиями СБУ в отношении НАБУ.
  • Также Европейский Союз выразил обеспокоенность из-за недавних действий Украины в отношении ее антикоррупционных институтов НАБУ и САП.

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