Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме в САП справу щодо колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.
Джерело: Кравченко під час брифінгу 22 липня, цитує "Укрінформ"
Пряма мова Кравченка: "Деякі відомі журналісти заявили, коли я іще не прийшов на цю посаду, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова.
А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін (Закону про зменшення повноважень НАБУ і САП – ред.) справу Чернишова я не заберу.
Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку".
Деталі: Він додав, що особисто відвідає судове засідання у справі Чернишова.
Пряма мова Кравченка:"Я і сам піду в суд по Чернишову. Адже вважаю, що прокурори повинні ходити до суду – підтримати державне обвинувачення щодо резонансних справ: як окружні прокурори, так і обласні. Це наша робота".
Що передувало:
- 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.
- Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
- Проте ввечері 22 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 щодо НАБУ і САП.
Передісторія:
- 27 червня ВАКС призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
- Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі.
- 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
- Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро.
- Також стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на ім’я адвоката віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, в якому пояснив, чому Чернишова не варто відсторонювати з посади.