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Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП

Ольга Глущенко Середа, 23 липня 2025, 00:42
Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП
Руслан Кравченко, фото з його Facebook

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме в САП справу щодо колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Джерело: Кравченко під час брифінгу 22 липня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кравченка: "Деякі відомі журналісти заявили, коли я іще не прийшов на цю посаду, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова.

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А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін (Закону про зменшення повноважень НАБУ і САП – ред.) справу Чернишова я не заберу.

Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку".

Деталі: Він додав, що особисто відвідає судове засідання у справі Чернишова.

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Пряма мова Кравченка:"Я і сам піду в суд по Чернишову. Адже вважаю, що прокурори повинні ходити до суду – підтримати державне обвинувачення щодо резонансних справ: як окружні прокурори, так і обласні. Це наша робота".

Що передувало

  • 22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. 
  • Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.
  • Проте ввечері 22 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 щодо НАБУ і САП.

Передісторія:

  • 27 червня ВАКС призначив Олексію Чернишову, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 120 мільйонів 2 тисячі 668 гривень.
  • Суд також наклав на віцепрем'єра низку обов'язків, зокрема: прибувати за вимогою до детектива, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання та місця роботи, не відлучатися за межі території України, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі. 
  • 2 липня стало відомо, що за Чернишова внесли заставу 120 мільйонів гривень.
  • Водночас Вищий антикорупційний суд не став відсторонювати віцепрем’єра від посади на 2 місяці, як того просили детективи Національного антикорупційного бюро. 
  • Також стало відомо, що прем’єр-міністр Денис Шмигаль написав листа на ім’я адвоката віцепрем'єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова, в якому пояснив, чому Чернишова не варто відсторонювати з посади. 

прокуратураАнтикорупційна прокуратураЧернишов Олексій
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