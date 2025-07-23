Кравченко заявив, що не забиратиме справу Чернишова у САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не забиратиме в САП справу щодо колишнього віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності Олексія Чернишова.

Джерело: Кравченко під час брифінгу 22 липня, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Кравченка: "Деякі відомі журналісти заявили, коли я іще не прийшов на цю посаду, що нового генерального призначили для того, щоб він забрав справу Чернишова.

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А я вам обіцяю в очі, що і після цих змін (Закону про зменшення повноважень НАБУ і САП – ред.) справу Чернишова я не заберу.

Як розслідування буде, так і буде. Я подивлюся, як вони закінчать і як потім прокурори САП підуть і будуть підтримувати державне обвинувачення, до вироку".

Деталі: Він додав, що особисто відвідає судове засідання у справі Чернишова.

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Пряма мова Кравченка:"Я і сам піду в суд по Чернишову. Адже вважаю, що прокурори повинні ходити до суду – підтримати державне обвинувачення щодо резонансних справ: як окружні прокурори, так і обласні. Це наша робота".

Що передувало:

22 липня Верховна Рада голосами 263 нардепів ухвалила в другому читанні законопроєкт №12414 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану", з правками, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора.

Керівники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури закликали президента Володимира Зеленського не підписувати законопроєкт №12414, який фактично знищує незалежність НАБУ і САП.

Проте ввечері 22 липня на сайті Верховної Ради з'явилася інформація, що президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №12414 щодо НАБУ і САП.

Передісторія: