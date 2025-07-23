Кравченко заявил, что не будет забирать дело Чернышова в САП
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать у САП дело в отношении бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова.
Источник: Кравченко во время брифинга 22 июля, цитирует "Укринформ"
Прямая речь Кравченко: "Некоторые известные журналисты заявили, когда я еще не пришел на эту должность, что нового генерального назначили для того, чтобы он забрал дело Чернышова.
А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений (Закона об уменьшении полномочий НАБУ и САП – ред.) дело Чернышова я не заберу.
Как будет расследование, так и будет. Я посмотрю, как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение, до приговора".
Детали: Он добавил, что лично посетит судебное заседание по делу Чернышова.
Прямая речь Кравченко: "Я и сам пойду в суд по Чернышову. Ведь считаю, что прокуроры должны ходить в суд – поддерживать государственное обвинение по резонансным делам: как окружные прокуроры, так и областные. Это наша работа".
Что предшествовало:
- 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
- Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
- Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.
Предыстория:
- 27 июня ВАКС назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
- Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
- 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.
- В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
- Также стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова, в котором объяснил, почему Чернышова не стоит отстранять от должности.