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Кравченко заявил, что не будет забирать дело Чернышова в САП

Ольга ГлущенкоСреда, 23 июля 2025, 00:42
Кравченко заявил, что не будет забирать дело Чернышова в САП
Руслан Кравченко, фото из его Facebook

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать у САП дело в отношении бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова.

Источник: Кравченко во время брифинга 22 июля, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кравченко: "Некоторые известные журналисты заявили, когда я еще не пришел на эту должность, что нового генерального назначили для того, чтобы он забрал дело Чернышова.

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А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений (Закона об уменьшении полномочий НАБУ и САП – ред.) дело Чернышова я не заберу.

Как будет расследование, так и будет. Я посмотрю, как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение, до приговора".

Детали: Он добавил, что лично посетит судебное заседание по делу Чернышова.

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Прямая речь Кравченко: "Я и сам пойду в суд по Чернышову. Ведь считаю, что прокуроры должны ходить в суд – поддерживать государственное обвинение по резонансным делам: как окружные прокуроры, так и областные. Это наша работа".

Что предшествовало:

  • 22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.
  • Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.
  • Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.

Предыстория:

  • 27 июня ВАКС назначил Алексею Чернышову, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере, меру пресечения в виде залога в размере 120 миллионов 2 тысячи 668 гривен.
  • Суд также наложил на вице-премьера ряд обязанностей, в частности: прибывать по требованию к детективу, прокурору и суду, сообщать об изменении места жительства и места работы, не отлучаться за пределы территории Украины, воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями по делу.
  • 2 июля стало известно, что за Чернышова внесли залог 120 миллионов гривен.
  • В то же время Высший антикоррупционный суд не стал отстранять вице-премьера от должности на 2 месяца, как того просили детективы Национального антикоррупционного бюро.
  • Также стало известно, что премьер-министр Денис Шмыгаль написал письмо на имя адвоката вице-премьер-министра –  министра национального единства Алексея Чернышова, в котором объяснил, почему Чернышова не стоит отстранять от должности. 

прокуратураАнтикоррупционная прокуратураЧернышев Алексей
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