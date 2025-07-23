Кравченко заявил, что не будет забирать дело Чернышова в САП

Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не будет забирать у САП дело в отношении бывшего вице-премьер-министра – министра национального единства Алексея Чернышова.

Источник: Кравченко во время брифинга 22 июля, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Кравченко: "Некоторые известные журналисты заявили, когда я еще не пришел на эту должность, что нового генерального назначили для того, чтобы он забрал дело Чернышова.

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А я вам обещаю в глаза, что и после этих изменений (Закона об уменьшении полномочий НАБУ и САП – ред.) дело Чернышова я не заберу.

Как будет расследование, так и будет. Я посмотрю, как они закончат и как потом прокуроры САП пойдут и будут поддерживать государственное обвинение, до приговора".

Детали: Он добавил, что лично посетит судебное заседание по делу Чернышова.

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Прямая речь Кравченко: "Я и сам пойду в суд по Чернышову. Ведь считаю, что прокуроры должны ходить в суд – поддерживать государственное обвинение по резонансным делам: как окружные прокуроры, так и областные. Это наша работа".

Что предшествовало:

22 июля Верховная Рада голосами 263 нардепов приняла во втором чтении законопроект №12414 "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно особенностей досудебного расследования уголовных преступлений, связанных с исчезновением лиц без вести при особых обстоятельствах в условиях военного положения", с правками, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора.

Руководители Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры призвали президента Владимира Зеленского не подписывать законопроект №12414, который фактически уничтожает независимость НАБУ и САП.

Однако вечером 22 июля на сайте Верховной Рады появилась информация, что президент Владимир Зеленский подписал законопроект №12414 о НАБУ и САП.

Предыстория: