У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП
У Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі ввечері середи люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Джерело: "Радіо Свобода", hromadske
Деталі: Кореспонденти РС повідомляють, що в столиці України, попри негоду, зібралися близько 400 людей. Вони вигукують "Влада – це народ", "Корупція вбиває", "Руки геть від НАБУ", співають гімн.
Як повідомляє hromadske, на площу біля театру Франка до протестувальників також прийшов народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, він не сумнівається, що Верховна Рада 31 липня ухвалить президентський законопроєкт №13533.
"Варто очікувати прийняття закону, яким героїчно, потужно і нестримно президент Зеленський разом з коаліцією виправить все те, що вони так само героїчно, потужно і нестримно натворили 22 липня", – з іронією відповів Железняк на запитання журналістів.
У Запоріжжі біля будівлі обладміністрації зібралися люди, які тримають у руках тематичні плакати та скандують "Скасувати", "Наш голос сильніше", "Стоїмо за демократію" та "Руки геть від НАБУ".
У Харкові, за даними кореспондентів, на акцію зібралися майже двісті протестувальників. Вони скандують "Корупція вбиває", "Влада України – це народ", "Руки геть від НАБУ".
Що передувало: Профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одностайно підтримав президентський законопроєкт №13533, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам.
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Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який, за його словами, забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- У Національному антикорбюро заявили, що законопроєкт Зеленського відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.