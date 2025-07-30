У кількох містах України люди знову вийшли на протест через закон про НАБУ та САП

У Києві, Львові, Харкові, Дніпрі, Запоріжжі та Одесі ввечері середи люди зібралися на акцію з закликом до влади схвалити законопроєкт щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: "Радіо Свобода", hromadske

Деталі: Кореспонденти РС повідомляють, що в столиці України, попри негоду, зібралися близько 400 людей. Вони вигукують "Влада – це народ", "Корупція вбиває", "Руки геть від НАБУ", співають гімн.

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Як повідомляє hromadske, на площу біля театру Франка до протестувальників також прийшов народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, він не сумнівається, що Верховна Рада 31 липня ухвалить президентський законопроєкт №13533.

"Варто очікувати прийняття закону, яким героїчно, потужно і нестримно президент Зеленський разом з коаліцією виправить все те, що вони так само героїчно, потужно і нестримно натворили 22 липня", – з іронією відповів Железняк на запитання журналістів.

У Запоріжжі біля будівлі обладміністрації зібралися люди, які тримають у руках тематичні плакати та скандують "Скасувати", "Наш голос сильніше", "Стоїмо за демократію" та "Руки геть від НАБУ".

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У Харкові, за даними кореспондентів, на акцію зібралися майже двісті протестувальників. Вони скандують "Корупція вбиває", "Влада України – це народ", "Руки геть від НАБУ".

Що передувало: Профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одностайно підтримав президентський законопроєкт №13533, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам.

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