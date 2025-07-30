В нескольких городах Украины люди снова вышли на протест из-за закона о НАБУ и САП

В Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Запорожье и Одессе вечером среды люди собрались на акцию с призывом к властям одобрить законопроект об усилении полномочий Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Источник: "Радио Свобода", hromadske

Детали: Корреспонденты РС сообщают, что в столице Украины, несмотря на непогоду, собрались около 400 человек. Они выкрикивают "Власть – это народ", "Коррупция убивает", "Руки прочь от НАБУ", поют гимн.

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Как сообщает hromadske, на площадь возле театра Франко к протестующим также пришел народный депутат Ярослав Железняк. По его словам, он не сомневается, что Верховная Рада 31 июля примет президентский законопроект №13533.

"Стоит ожидать принятия закона, которым героически, мощно и неудержимо президент Зеленский вместе с коалицией исправит все то, что они так же героически, мощно и неудержимо натворили 22 июля", – с иронией ответил Железняк на вопрос журналистов.

В Запорожье у здания обладминистрации собрались люди, которые держат в руках тематические плакаты и скандируют "Отменить", "Наш голос сильнее", "Стоим за демократию" и "Руки прочь от НАБУ".

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В Харькове, по данным корреспондентов, на акцию собрались почти двести протестующих. Они скандируют "Коррупция убивает", "Власть Украины – это народ", "Руки прочь от НАБУ".

Что предшествовало: Профильный комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности единогласно поддержал президентский законопроект №13533, который возвращает отобранные полномочия антикоррупционным органам.

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