Комітет Ради одностайно підтримав законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП

Профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одностайно підтримав президентський законопроєкт №13533, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам.

Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Пряма мова: "Законопроект №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП профільний комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому. Без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували".

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Деталі: Проти чи утримались немає. "За" проголосували 19 нардепів, тобто рішення було одностайним, додає Железняк.

За його словами, саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради 31 липня одразу у двох читаннях.

На думку, нардепа, голосів буде більше ніж достатньо.

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Передісторія: