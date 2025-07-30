Комітет Ради одностайно підтримав законопроєкт про повернення незалежності НАБУ і САП
Профільний комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності одностайно підтримав президентський законопроєкт №13533, який повертає відібрані повноваження антикорупційним органам.
Джерело: нардеп фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram
Пряма мова: "Законопроект №13533 про повернення повноважень НАБУ та САП профільний комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав за основу та в цілому. Без будь-яких змін по тексту від того, що зареєстрували".
Деталі: Проти чи утримались немає. "За" проголосували 19 нардепів, тобто рішення було одностайним, додає Железняк.
За його словами, саме це рішення буде ставитись на голосування у залі Ради 31 липня одразу у двох читаннях.
На думку, нардепа, голосів буде більше ніж достатньо.
Знати більше: "І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?
Передісторія:
- 22 липня Верховна Рада ухвалила закон №12414 зі змінами до Кримінального процесуального кодексу, згідно з якими НАБУ та САП стають залежними від рішень генерального прокурора. Увечері 22 липня президент підписав документ.
- У багатьох містах України відбулися акції протесту після ухвалення цієї законодавчої ініціативи.
- Після цього Зеленський вніс у Верховну Раду законопроєкт, який, за його словами, забезпечить "силу системі правопорядку" та збереже "всі норми для незалежності антикорупційних інституцій".
- У Національному антикорбюро заявили, що законопроєкт Зеленського відновить усі повноваження та гарантії незалежності для НАБУ і САП.