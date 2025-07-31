У Києві рятувальники дістали з-під завалів живого чоловіка

З-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Києві дістали живого чоловіка.

Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram та в етері марафону новин

Пряма мова міністра: "Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві".

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Деталі: Клименко розповів, що чоловік провалився з другого поверху на перший і його затиснуло конструкціями.

Фото з Telegram Ігоря Клименка

"На першому поверсі чоловік затиснутий у "бетонному склепі". Це швидше за все кухонне приміщення. І (зараз відбувається – ред.) дуже ювелірна робота наших рятувальників, (бо треба – ред.) вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову чоловіка вже звільнили, з ним спілкуються, можуть передавати воду", – розповів міністр в етері марафону новин.

Фото з Telegram Ігоря Клименка

Він додав, що голосовий контакт з постраждалим підтримували понад 3 години.

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"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", – пояснив Клименко.

Фото з Telegram Ігоря Клименка

За його словами, пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи – на шести.

Передісторія: