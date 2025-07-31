У Києві рятувальники дістали з-під завалів живого чоловіка
З-під завалів зруйнованого росіянами будинку у Києві дістали живого чоловіка.
Джерело: голова МВС Ігор Клименко в Telegram та в етері марафону новин
Пряма мова міністра: "Живий! Щойно рятувальники дістали чоловіка з-під завалів зруйнованого під’їзду в Києві".
Деталі: Клименко розповів, що чоловік провалився з другого поверху на перший і його затиснуло конструкціями.
"На першому поверсі чоловік затиснутий у "бетонному склепі". Це швидше за все кухонне приміщення. І (зараз відбувається – ред.) дуже ювелірна робота наших рятувальників, (бо треба – ред.) вирізати в цьому бетонному просторі тунель. Голову чоловіка вже звільнили, з ним спілкуються, можуть передавати воду", – розповів міністр в етері марафону новин.
Він додав, що голосовий контакт з постраждалим підтримували понад 3 години.
"До постраждалого важко діставалися: рятувальники пробили отвір у стіні сусідньої квартири і сформували своєрідний тунель. На чоловіка наклали спеціальні фіксатори, щоб не нашкодити під час порятунку", – пояснив Клименко.
За його словами, пошуково-рятувальні операції в столиці тривають на двох локаціях, аварійно-рятувальні роботи – на шести.
Передісторія:
- Уночі 31 липня російські окупанти атакували Київ безпілотниками і ракетами. Станом на 7 ранку було відомо про 2 загиблих та 52 поранених. Згодом кількість загиблих зросла до 6.
- У столиці після атаки перекрили рух низкою вулиць.
- Наслідки російської ракетно-дронової атаки зафіксували у 27 локаціях у 4 районах Києва, серед постраждалих 9 дітей та 3 поліцейських, які їхали на виклик.