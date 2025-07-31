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В Киеве спасатели достали из-под завалов живого мужчину

Ирина БалачукЧетверг, 31 июля 2025, 10:50
В Киеве спасатели достали из-под завалов живого мужчину
ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Киеве достали живого мужчину.

Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире марафона новостей  

Прямая речь министра: "Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Детали: Клименко рассказал, что мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями.

"На первом этаже мужчина зажат в "бетонном склепе". Это скорее всего кухонное помещение. И (сейчас происходит – ред.) очень ювелирная работа наших спасателей, (потому что нужно – ред.) вырезать в этом бетонном пространстве туннель. Голову мужчины уже освободили, с ним общаются, могут передавать воду", – рассказал министр в эфире марафона новостей. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ КЛИМЕНКО

Он добавил, что голосовой контакт с пострадавшим поддерживали более 3 часов.  

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"До пострадавшего трудно было добраться: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный туннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", – пояснил Клименко. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM ИГОРЯ КЛИМЕНКО

По его словам, поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы – на шести. 

Предыстория:

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