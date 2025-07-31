В Киеве спасатели достали из-под завалов живого мужчину
Из-под завалов разрушенного россиянами дома в Киеве достали живого мужчину.
Источник: глава МВД Игорь Клименко в Telegram и в эфире марафона новостей
Прямая речь министра: "Живой! Только что спасатели достали мужчину из-под завалов разрушенного подъезда в Киеве".
Детали: Клименко рассказал, что мужчина провалился со второго этажа на первый и его зажало конструкциями.
"На первом этаже мужчина зажат в "бетонном склепе". Это скорее всего кухонное помещение. И (сейчас происходит – ред.) очень ювелирная работа наших спасателей, (потому что нужно – ред.) вырезать в этом бетонном пространстве туннель. Голову мужчины уже освободили, с ним общаются, могут передавать воду", – рассказал министр в эфире марафона новостей.
Он добавил, что голосовой контакт с пострадавшим поддерживали более 3 часов.
"До пострадавшего трудно было добраться: спасатели пробили отверстие в стене соседней квартиры и сформировали своеобразный туннель. На мужчину наложили специальные фиксаторы, чтобы не навредить во время спасения", – пояснил Клименко.
По его словам, поисково-спасательные операции в столице продолжаются на двух локациях, аварийно-спасательные работы – на шести.
Предыстория:
- Ночью 31 июля российские оккупанты атаковали Киев беспилотниками и ракетами. По состоянию на 7 утра известно о 2 погибших и 52 раненых. Позже количество погибших возросло до 6.
- В столице после атаки перекрыли движение по ряду улиц.
- Последствия российской ракетно-дроновой атаки зафиксированы в 27 локациях в 4 районах Киева, среди пострадавших 9 детей и 3 полицейских, которые ехали на вызов.