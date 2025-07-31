Турборежим возвращается: Стефанчук подписал закон о НАБУ прямо на заседании Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, который возвращает отмененные ранее гарантии независимости антикоррупционных органов.

Источник: заявление спикера во время заседания парламента 31 июля, карточка документа на сайте Рады

Детали: Стефанчук подписал документ и направил его на подпись президенту сразу после принятия.

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Что предшествовало: Верховная Рада 31 июля приняла закон, возвращающий отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.

Предыстория:

22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.

Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.

Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".

Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.

Знать больше: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?