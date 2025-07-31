Турборежим возвращается: Стефанчук подписал закон о НАБУ прямо на заседании Рады
Четверг, 31 июля 2025, 14:02
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал закон, который возвращает отмененные ранее гарантии независимости антикоррупционных органов.
Источник: заявление спикера во время заседания парламента 31 июля, карточка документа на сайте Рады
Детали: Стефанчук подписал документ и направил его на подпись президенту сразу после принятия.
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Что предшествовало: Верховная Рада 31 июля приняла закон, возвращающий отобранные полномочия антикоррупционным органам – НАБУ и САП.
Предыстория:
- 22 июля Верховная Рада приняла закон №12414 с изменениями в Уголовный процессуальный кодекс, согласно которым НАБУ и САП становятся зависимыми от решений генерального прокурора. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский подписал документ.
- Во многих городах Украины несколько дней подряд после принятия этой законодательной инициативы проходили акции протеста.
- Реагируя на общественное сопротивление и беспокойство партнеров, Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который обеспечит "силу системе правопорядка" и сохранит "все нормы для независимости антикоррупционных институтов".
- Утром 31 июля возле Верховной Рады граждане собрались на мирный митинг в поддержку принятия закона о возвращении независимости НАБУ и САП.
Знать больше: "И за нами придут". Кто и как реализовывал спецоперацию по уничтожению независимости НАБУ и САП?