Заступник Кличка Прокопів заявив, що з нього зняли е-браслет і скасували домашній арешт
Вівторок, 12 серпня 2025, 13:37
Заступник мера Києва Володимир Прокопів повідомив, що суд вирішив зняти з нього електронний браслет і відмінити цілодобовий домашній арешт.
Джерело: Прокопів у Facebook
Пряма мова: "Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина.
Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів".
Нагадаємо:
- Раніше Голосіївський районний суд Києва відправив заступника мера Києва Володимира Прокопіва під цілодобовий домашній арешт.
- Правоохоронці повідомили заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Вручали підозру заступнику Кличка в готелі на Івано-Франківщині.
- Сам Прокопів після вручення йому підозри заявив, що звинувачення проти нього є "абсурдними", а справа проти нього "політична".
- У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.