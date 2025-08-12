Заступник Кличка Прокопів заявив, що з нього зняли е-браслет і скасували домашній арешт

Заступник мера Києва Володимир Прокопів повідомив, що суд вирішив зняти з нього електронний браслет і відмінити цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Прокопів у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина.

Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів".

Нагадаємо: