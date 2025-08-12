Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Заступник Кличка Прокопів заявив, що з нього зняли е-браслет і скасували домашній арешт

Альона Мазуренко Вівторок, 12 серпня 2025, 13:37
Заступник Кличка Прокопів заявив, що з нього зняли е-браслет і скасували домашній арешт

Заступник мера Києва Володимир Прокопів повідомив, що суд вирішив зняти з нього електронний браслет і відмінити цілодобовий домашній арешт.

Джерело: Прокопів у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні рішенням суду з мене зняли цілодобовий домашній арешт та електронний браслет, і це - гарна новина.

Реклама:

Майже 4 місяці вдома із цією "штукою", не назвеш приємним періодом у житті, тим паче, що я не вчиняв жодних злочинів".

Нагадаємо: 

  • Раніше Голосіївський районний суд Києва відправив заступника мера Києва Володимира Прокопіва під цілодобовий домашній арешт.
  • Правоохоронці повідомили заступнику голови КМДА Володимиру Прокопіву про підозру у сприянні виїзду за кордон 31 чоловіка під виглядом перевезення гуманітарних вантажів. Вручали підозру заступнику Кличка в готелі на Івано-Франківщині.
  • Сам Прокопів після вручення йому підозри заявив, що звинувачення проти нього є "абсурдними", а справа проти нього "політична".
  • У жовтні 2024 року мер Києва Віталій Кличко відсторонив від виконання обов’язків заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування Bihus.Info щодо заволодіння низкою об’єктів комунальної нерухомості в Києві друзями заступника мера. Сам Прокопів заявив, що йому нічого приховувати і написав заяву на звільнення.

КМДАсуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
футболДругий найдорожчий українець в історії: Забарний перейшов у французький ПСЖ
фотоВ Угорщині розгорівся скандал через дачу Орбана та парк із зебрами "як у Януковича"
Росіяни вночі вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ: 1 загиблий і 23 постраждалих
Бійці "Азову" зайняли смугу оборони на одній із найтяжчих ділянок фронту на Покровському напрямку
Лідери ЄС ухвалили заяву на підтримку України перед зустріччю Трампа і Путіна, Орбан її не підписав
доповненоDeepState: російські війська просуваються у бік траси Добропілля – Краматорськ
Усі новини...
КМДА
Розкрадання на програмі "Турбота. Назустріч киянам": суд взяв під варту ексчиновника КМДА
У Києві через негоду постраждали п'ять людей, серед них – 13-річна дівчинка
Пійману на хабарі фігурантку "п'яної вечірки в КМДА" відправили під арешт і 1 млн застави
Останні новини
13:47
Підготовка до війни з Росією. Чи встигає Європа озброїтися дронами та як їй допоможе Україна?
13:41
Обвинувачені у зґвалтуванні дівчинки на Закарпатті хочуть скасувати вирок: суд почав розгляд апеляції
13:37
Заступник Кличка Прокопів заявив, що з нього зняли е-браслет і скасували домашній арешт
13:36
Єрмак: Усіх, хто прикривається ОП, моїм імʼям, можете на три букви посилати
13:28
В Україні буде тепло і без опадів
13:25
футболЗабарний у ПСЖ: конкуренція з легендою, вирок Сафонову і 10 млн євро для "Динамо"
13:21
ОСУВ "Дніпро" про мапи з "проривом росіян на Донбасі": пробралась мала група кількістю 5-10 осіб
13:15
Глава Rheinmetall: Бюрократія в Україні гальмує виробництво боєприпасів
13:06
Трамп допускає продаж чипів Nvidia до Китаю: названо умови
13:03
інтерв'юКомбат Signum Сова: Збивати "Шахеди" – це суто наша ініціатива. Ми хотіли довести собі, що ми можемо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: