Заместитель Кличко Прокопив заявил, что с него сняли э-браслет и отменили домашний арест

Алена МазуренкоВторник, 12 августа 2025, 13:37
фото: Прокопив в Facebook

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив сообщил, что суд решил снять с него электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест.

Источник: Прокопив в Facebook

Прямая речь: "Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это — хорошая новость.

Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более что я не совершал никаких преступлений".

Напомним:

  • Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест.
  • Правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов. Вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.
  • Сам Прокопив после вручения ему подозрения заявил, что обвинения против него являются "абсурдными", а дело против него "политическое".
  • В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.

КГГАсуд
