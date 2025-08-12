Заместитель Кличко Прокопив заявил, что с него сняли э-браслет и отменили домашний арест

Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив сообщил, что суд решил снять с него электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест.

Источник: Прокопив в Facebook

Прямая речь: "Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это — хорошая новость.

Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более что я не совершал никаких преступлений".

