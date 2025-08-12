Заместитель Кличко Прокопив заявил, что с него сняли э-браслет и отменили домашний арест
Вторник, 12 августа 2025, 13:37
Заместитель мэра Киева Владимир Прокопив сообщил, что суд решил снять с него электронный браслет и отменить круглосуточный домашний арест.
Источник: Прокопив в Facebook
Прямая речь: "Сегодня решением суда с меня сняли круглосуточный домашний арест и электронный браслет, и это — хорошая новость.
Почти 4 месяца дома с этой "штукой" не назовешь приятным периодом в жизни, тем более что я не совершал никаких преступлений".
Напомним:
- Голосеевский районный суд Киева отправил заместителя мэра Киева Владимира Прокопива под круглосуточный домашний арест.
- Правоохранители сообщили заместителю председателя КГГА Владимиру Прокопиву о подозрении в содействии выезда за границу 31 мужчины под видом перевозки гуманитарных грузов. Вручали подозрение заместителю Кличко в гостинице на Ивано-Франковщине.
- Сам Прокопив после вручения ему подозрения заявил, что обвинения против него являются "абсурдными", а дело против него "политическое".
- В октябре 2024 года мэр Киева Виталий Кличко отстранил от исполнения обязанностей заместителя председателя КГГА Владимира Прокопива после расследования Bihus.Info о завладении рядом объектов коммунальной недвижимости в Киеве друзьями заместителя мэра. Сам Прокопив заявил, что ему нечего скрывать и написал заявление на увольнение.