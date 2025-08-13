Трамп і Венс у середу проведуть віртуальну зустріч із Зеленським перед самітом з Путіним – ЗМІ
Президент США Дональд Трамп та віцепрезидент Джей Ді Венс 13 серпня проведуть віртуальну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами напередодні саміту на Алясці. Розмова відбудеться на тлі заяв Києва про перші сигнали готовності Росії розглядати можливість завершення війни.
Джерело: ABC News
Деталі: Двоє американських чиновників підтвердили ABC News, що зустріч у форматі відеоконференції між Трампом, Венсом, Зеленським та представниками європейських держав запланована на середу.
Напередодні Зеленський заявив, що правитель Росії Володимир Путін готується до "нових наступальних операцій" попри запланований на п’ятницю мирний саміт в Алясці.
Дослівно: "Запеклі бої на лінії фронту, а також удари дронів і ракет дальньої дії тривають, тоді як США та Росія готуються до п’ятничної зустрічі. Очікується, що представники України не братимуть у ній участі, хоча джерело в офісі Зеленського повідомило ABC News у понеділок, що "ситуація дуже мінлива".
Передісторія:
- Зустріч Трампа з Путіним запланована на Алясці 15 серпня на тлі повідомлень ЗМІ, що Вашингтон і Москва начебто хочуть досягти угоди про зупинку війни в Україні, яка може закріпити окупацію Росією частини територій.
- 11 серпня Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський не буде присутнім на його переговорах з главою Кремля Володимиром Путіним.
- У Єврокомісії закликали президента США Дональда Трампа не погоджуватися на "однобічний" обмін українськими територіями під час мирних переговорів з Росією і підкреслили, що будь-яка угода має включати гарантії безпеки для Києва.
- На думку експерта Інституту вивчення війни (ISW) Джорджа Барроса, російський правитель досі не виявив жодного бажання йти на компроміси задля встановлення миру в Україні, тож саміт лідерів США і РФ на Алясці, вочевидь, не змінить цієї ситуації.