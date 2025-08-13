Трамп и Венс в среду проведут виртуальную встречу с Зеленским перед саммитом с Путиным – СМИ

Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс 13 августа проведут виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне саммита на Аляске.

Источник: ABC News

Детали: Двое американских чиновников подтвердили ABC News, что встреча в формате видеоконференции между Трампом, Венсом, Зеленским и представителями европейских государств запланирована на среду.

Накануне Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин готовится к "новым наступательным операциям" несмотря на запланированный на пятницу мирный саммит в Аляске.

Дословно: "Ожесточенные бои на линии фронта, а также удары дронов и ракет дальнего действия продолжаются, в то время как США и Россия готовятся к пятничной встрече. Ожидается, что представители Украины не будут в ней участвовать, хотя источник в офисе Зеленского сообщил ABC News в понедельник, что "ситуация очень изменчива".

Предыстория:

