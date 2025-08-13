Трамп и Венс в среду проведут виртуальную встречу с Зеленским перед саммитом с Путиным – СМИ
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Венс 13 августа проведут виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами накануне саммита на Аляске.
Источник: ABC News
Детали: Двое американских чиновников подтвердили ABC News, что встреча в формате видеоконференции между Трампом, Венсом, Зеленским и представителями европейских государств запланирована на среду.
Накануне Зеленский заявил, что правитель России Владимир Путин готовится к "новым наступательным операциям" несмотря на запланированный на пятницу мирный саммит в Аляске.
Дословно: "Ожесточенные бои на линии фронта, а также удары дронов и ракет дальнего действия продолжаются, в то время как США и Россия готовятся к пятничной встрече. Ожидается, что представители Украины не будут в ней участвовать, хотя источник в офисе Зеленского сообщил ABC News в понедельник, что "ситуация очень изменчива".
Предыстория:
- Встреча Трампа с Путиным запланирована на Аляске 15 августа на фоне сообщений СМИ, что Вашингтон и Москва якобы хотят достичь соглашения о прекращении войны в Украине, которое может закрепить оккупацию Россией части территорий.
- 11 августа Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет присутствовать на его переговорах с главой Кремля Владимиром Путиным.
- В Еврокомиссии призвали президента США Дональда Трампа не соглашаться на "односторонний" обмен украинскими территориями во время мирных переговоров с Россией и подчеркнули, что любое соглашение должно включать гарантии безопасности для Киева.
- По мнению эксперта Института изучения войны (ISW) Джорджа Барроса, российский правитель до сих пор не проявил никакого желания идти на компромиссы ради установления мира в Украине, поэтому саммит лидеров США и РФ на Аляске, очевидно, не изменит эту ситуацию.