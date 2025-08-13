DeepState: Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области

Все разделы
Иван ДьяконовСреда, 13 августа 2025, 05:48
Карта: DeepState

В ночь на 13 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то же время украинские защитники отбросили врага в Запорожской области.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, российские оккупационные подразделения продвинулись в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки в Донецкой области.

В то же время аналитики сообщили, что украинские штурмовики успешно зачистили окрестности населенного пункта Степногорск в Запорожской области от сил противника.

Предыстория:

  • Аналитики DeepState 11 августа сообщили, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
  • В Генштабе ВСУ уверяют, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.

