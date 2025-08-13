DeepState: Российские войска продолжают продвигаться в Донецкой области

В ночь на 13 августа аналитический проект DeepState сообщил о продвижении российских оккупационных войск в нескольких населенных пунктах Донецкой области, в то же время украинские защитники отбросили врага в Запорожской области.

Источник: DeepState

Детали: По данным DeepState, российские оккупационные подразделения продвинулись в Никаноровке, Щербиновке и вблизи Петровки в Донецкой области.

В то же время аналитики сообщили, что украинские штурмовики успешно зачистили окрестности населенного пункта Степногорск в Запорожской области от сил противника.

Предыстория: