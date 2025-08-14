Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин во время встречи в 2019 году. Фото иллюстративное из Getty images

Встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина запланирована на 11:30 15 августа (22:30 по киевскому времени), вместе с главой Кремля в США полетят еще 5 представителей РФ, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости

Прямая речь Ушакова: "Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени. Центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса (так россияне называют развязанную ими войну против Украины – ред.)".

Детали: Он добавил, что подготовка встречи вступила в завершающую фазу – уже согласовали ее программу.

По словам Ушакова, Трамп и Путин сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.



Вместе с главой Кремля в США полетят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Ушаков.

По словам помощника главы Кремля, по итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Предыстория: