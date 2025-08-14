В России назвали время встречи Трампа и Путина и кто еще с РФ полетит на Аляску
Встреча президента США Дональда Трампа и правителя России Владимира Путина запланирована на 11:30 15 августа (22:30 по киевскому времени), вместе с главой Кремля в США полетят еще 5 представителей РФ, заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
Источник: российское пропагандистское агентство РИА Новости
Прямая речь Ушакова: "Встреча Путина и Трампа начнется в Анкоридже на Аляске в 11:30 по местному времени. Центральной темой встречи Путина и Трампа будет урегулирование украинского кризиса (так россияне называют развязанную ими войну против Украины – ред.)".
Детали: Он добавил, что подготовка встречи вступила в завершающую фазу – уже согласовали ее программу.
По словам Ушакова, Трамп и Путин сначала проведут встречу тет-а-тет, а затем с участием делегаций.
Вместе с главой Кремля в США полетят министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр обороны РФ Андрей Белоусов, министр финансов РФ Антон Силуанов, глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и Ушаков.
По словам помощника главы Кремля, по итогам переговоров Путин и Трамп проведут совместную пресс-конференцию.
Предыстория:
- 15 августа президент США Дональд Трамп и правитель России Владимир Путин проведут встречу на Объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска.
- В Белом доме заявили, что инициатива о проведении встречи исходила от российской стороны.
- Президент США ожидает, что его встреча с хозяином Кремля будет "хорошей", однако не исключает и негативных результатов.
- Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что саммит на Аляске не является победой для Кремля и не должен восприниматься как уступка Путину. По его словам, встреча будет иметь ознакомительный характер, во время которой Трамп хочет дать свою оценку ситуации, "глядя этому человеку в глаза". В то же время Рубио признал, что переговоры будут сложными, ведь "эта война очень важна для Путина".
- Позже The Telegraph сообщило, что Трамп во время встречи планирует предложить Путину ряд экономических стимулов, в частности доступ к природным ресурсам Аляски и частичное снятие санкций с российской авиационной отрасли в обмен на прекращение войны против Украины.
- Также СМИ писали, что Трамп заявил европейским лидерам, что во время встречи с правителем России Владимиром Путиным 15 августа не будет говорить с ним о территории Украины, а будет настаивать на безоговорочном прекращении огня.