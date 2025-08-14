Генштаб: На Покровському напрямку ситуація стабілізується, росіян беруть в полон

В українському Генштабі заявили, що ситуація на Покровському напрямку, де нещодавно відбувся прорив групи окупантів поблизу міста Добропілля, стабілізується.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 серпня

Деталі: У повідомленні Генштабу вказується, що від початку доби найбільше атак окупантів відбулося на Покровському напрямку – 37.

Дослівно: "Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають. Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони.

Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників".

Передісторія:

