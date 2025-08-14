Усі розділи
Генштаб: На Покровському напрямку ситуація стабілізується, росіян беруть в полон

Олександр ШумілінЧетвер, 14 серпня 2025, 16:39
Генштаб: На Покровському напрямку ситуація стабілізується, росіян беруть в полон
В українському Генштабі заявили, що ситуація на Покровському напрямку, де нещодавно відбувся прорив групи окупантів поблизу міста Добропілля, стабілізується.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 14 серпня

Деталі: У повідомленні Генштабу вказується, що від початку доби найбільше атак окупантів відбулося на Покровському напрямку – 37.

Дослівно: "Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 34 атаки, бої тривають. Ситуація на напрямку стабілізується, Сили оборони вживають всіх необхідних заходів щодо виявлення та знищення груп російських окупантів, які напередодні проникли в тилові райони нашої оборони.

Так, минулої доби військовослужбовці однієї з наших механізованих бригад взяли в полон п’ять загарбників".

Передісторія:  

  • Аналітики DeepState 11 серпня повідомили, що російські війська за останні дні активізували просування на напрямку Добропілля, зокрема намагаються закріпитися поблизу траси Добропілля – Краматорськ. Також на мапах вони відобразили це просування двома "клинами" поблизу Добропілля. 
  • У Генштабі ЗСУ запевнили, що Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника на Добропільському та Покровському напрямках.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявив, що зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку. За даними УП, йдеться про ділянку в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" після того, як зайняв смугу оборони в напрямку Добропілля та дороги Добропілля-Краматорськ, повідомив, що РФ зазнає значних втрат.

Генштабвійна
