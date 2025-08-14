Все разделы
Генштаб: На Покровском направлении ситуация стабилизируется, россиян берут в плен

Александр ШумилинЧетверг, 14 августа 2025, 16:39
Генштаб: На Покровском направлении ситуация стабилизируется, россиян берут в плен
Скриншот

В украинском Генштабе заявили, что ситуация на Покровском направлении, где недавно произошел прорыв группы оккупантов вблизи города Доброполье, стабилизируется.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 14 августа

Детали: В сообщении Генштаба указывается, что с начала суток больше всего атак оккупантов произошло на Покровском направлении – 37.

Дословно: "Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны.

Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков".

Предыстория:

  • Аналитики DeepState 11 августа сообщили, что российские войска за последние дни активизировали продвижение в направлении Доброполья, в частности пытаются закрепиться вблизи трассы Доброполье – Краматорск. Также на картах они отобразили это продвижение двумя "клиньями" вблизи Доброполья.
  • В Генштабе ВСУ уверяют, что Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника на Добропольском и Покровском направлениях.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" заявил, что занял определенную полосу обороны на Покровском направлении. По данным УП, речь идет об участке в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск.
  • 1-й корпус НГУ "Азов" после того, как занял полосу обороны в направлении Доброполья и дороги Доброполье-Краматорск, сообщил, что РФ несет значительные потери.

