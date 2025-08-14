Генштаб: На Покровском направлении ситуация стабилизируется, россиян берут в плен

В украинском Генштабе заявили, что ситуация на Покровском направлении, где недавно произошел прорыв группы оккупантов вблизи города Доброполье, стабилизируется.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 14 августа

Детали: В сообщении Генштаба указывается, что с начала суток больше всего атак оккупантов произошло на Покровском направлении – 37.

Дословно: "Сдерживая вражеский натиск, украинские защитники уже отбили 34 атаки, бои продолжаются. Ситуация на направлении стабилизируется, Силы обороны принимают все необходимые меры по выявлению и уничтожению групп российских оккупантов, которые накануне проникли в тыловые районы нашей обороны.

Так, за прошедшие сутки военнослужащие одной из наших механизированных бригад взяли в плен пять захватчиков".

Предыстория:

