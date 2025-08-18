Окупанти атакували 4 "Іскандерами" і 140-ка дронами: є влучання у 25 локаціях

Від вечора 17 серпня росіяни запустили по Україні 4 балістичні ракети "Іскандер-М" та 140 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 88 дронів знешкодили, але є і влучання.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ в Telegram

Дослівно ПС: "Станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.



Зафіксовано влучання ворожих ракет та ударних БпЛА на 25 локаціях на Донеччині, Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Одещині та Київщині".

Реклама:

Деталі: Загарбники запустили "Іскандери" з районів російських міст Таганрог, Міллерово та Курськ, а безпілотники з напрямків російських міст Курськ, Орел, Брянськ, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також з мису Чауда, що в окупованому Криму.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.