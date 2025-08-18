Оккупанты атаковали 4 "Искандерами" и 140 дронами: есть попадания в 25 локациях

С вечера 17 августа россияне запустили по Украине 4 баллистические ракеты "Искандер-М" и 140 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 88 дронов обезвредили, но есть и попадания.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 9:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 88 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре страны.

Зафиксировано попадание вражеских ракет и ударных БпЛА в 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях".

Детали: Захватчики запустили "Искандеры" из районов российских городов Таганрог, Миллерово и Курск, а беспилотники из направлений российских городов Курск, Орел, Брянск, Миллерово и Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, что в оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.