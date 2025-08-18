Зеленський: Всі хочуть достойного миру та безпеки, а росіяни свідомо вбивають дітей

Президент Володимир Зеленський наголошує, що очільник держави-агресора Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля, тому Україна чекає допомоги з припиненням убивств.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Деталі: Глава держави назвав показовими і цинічними нинішні російські удари в той час, коли у Вашингтоні буде зустріч для припинення війни. Разом з Україною в розмові з президентом США Дональдом Трампом братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО.

Пряма мова: "Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки. І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі.

Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей. Через удар дронами по Харкову станом на зараз відомо про сімох загиблих, найменша дівчинка – півтора року, і десятки постраждалих, серед яких і діти.

У Запоріжжі через ракетні удари по місту відомо про 20 постраждалих і три вбитих людини. Мої співчуття всім рідним та близьким загиблих.

Був і свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. Тобто це удар по наших відносинах і по енергетичній незалежності.

Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля. Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва".