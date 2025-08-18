Все разделы
Зеленский: Все хотят достойного мира и безопасности, а россияне сознательно убивают детей

Валентина РоманенкоПонедельник, 18 августа 2025, 13:33
Последствия удара РФ по Харькову 18 августа. Фото ГСЧС

Президент Владимир Зеленский подчеркивает, что глава государства-агрессора Путин будет демонстративно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия, поэтому Украина ждет помощи с прекращением убийств.

Источник: Зеленский в соцсетях

Детали: Глава государства назвал показательными и циничными нынешние российские удары в то время, когда в Вашингтоне будет встреча для прекращения войны. Вместе с Украиной в разговоре с президентом США Дональдом Трампом примут участие лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО.

Прямая речь: "Все хотят достойного мира и настоящей безопасности. И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре.

Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей. В результате удара дронами по Харькову на данный момент известно о семи погибших, самая маленькая девочка – полтора года, и десятках пострадавших, среди которых и дети.

В Запорожье из-за ракетных ударов по городу известно о 20 пострадавших и трех убитых человеках. Мои соболезнования всем родным и близким погибших.

Был и сознательный российский удар по энергетическому объекту в Одесской области, принадлежащему азербайджанской компании. То есть это удар по нашим отношениям и по энергетической независимости.

Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизни. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну нужно завершать. И услышать "стоп" должна именно Москва".

