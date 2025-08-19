Суд продовжив Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов′язання

Печерський суд до 19 жовтня продовження терміну дії запобіжного заходу голові правління "Центру протидії корупції" Віталію Шабуніну у вигляді особистого зобов’язання.

Джерело: ЦПК у Telegram

Деталі: У ЦПК повідомили, що задовольнила клопотання обвинувачення суддя у справі Ірина Литвинова.

Реклама:

На Шабуніна покладені обов′язки прибувати за викликом слідчого, судді чи прокурора; не відлучатись з місця, в якому несе службу, за виключенням виконання завдань; утримуватись від спілкування з працівниками НАЗК (в тому числі колишніми), колишнім командиром Юшком і представниками частини; не відвідувати будівлю НАЗК; здати паспорт для виїзду за кордон.

За даними "Центру протидії корупції", суддя Литвинова задовольняла позов ексзаступника голови адміністрації президента Януковича Андрія Портнова проти каналу "Прямий". Вона також зобов'язувала ексгенпрокурора Ірину Венедіктову забрати другий епізод справи ТЕЦ братів Дубневичів від НАБУ і передати іншому органу.

Що передувало:

РЕКЛАМА:

14 серпня працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду.

Також ДБР заявило, що 14 серпня повернуло підозрюваному електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Слідство закидає Шабуніну, що, мобілізувавшись у 2022 році той, мовляв, упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, які не належать до сил оборони. Також йому інкримінують отримання щомісячного грошового забезпечення, попри відсутність на службі, чим, за версією слідства, було завдано державі понад 224 тисячі гривень збитків.

Крім того, вказано, що в ході слідства досліджувалися обставини використання активістом- військовослужбовцем транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

Військовослужбовець обвинувачується за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство.

Нагадаємо: