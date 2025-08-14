Усі розділи
ДБР завершило розслідування щодо Шабуніна і повернуло йому вилучені гаджети

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 серпня 2025, 15:04
фото ДБР

Працівники ДБР завершили розслідування кримінального провадження щодо голови правління ГО "Центр протидії корупції" Віталія Шабуніна, після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, обвинувальний акт буде передано до суду.

Джерело: Державне бюро розслідувань

Дослівно ДБР: "Наголошуємо, що слідство було проведено об’єктивно та у максимально стислі терміни, з дотриманням усіх вимог закону. ДБР завжди діє заради справедливості та залишається поза політикою, попри гучність і резонанс окремих справ.

Зрештою суд поставить усі крапки над "і" та дасть остаточну оцінку діям підозрюваного".

Деталі: Слідство закидає Шабуніну, що, мобілізувавшись у 2022 році той, мовляв, упродовж тривалого часу не з’являвся до місця служби та під виглядом "відряджень" перебував у цивільних установах, що не належать до складу сил оборони. Також очільнику ЦПК інкримінують отримання щомісячного грошового забезпечення, попри фактичну відсутність у військовій частині. За словами Бюро, такими діями він завдав державі збитків на понад 224 тисячі гривень.

Також вказано, що в ході слідства досліджувалися обставини використання активістом- військовослужбовцем транспортного засобу, призначеного для потреб Збройних сил України, за наслідками чого підстав для повідомлення йому про підозру не знайдено.

ДБР заявляє, що 14 серпня повернуло підозрюваному електронні гаджети, вилучені в ході обшуку за місцем його проживання. Рішення про повернення було прийнято після проведення всіх необхідних процесуальних дій.

Військовослужбовець обвинувачується за ч. 4 ст. 409 КК України – ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, ч. 2 ст. 190 КК України – шахрайство.

У цьому ж кримінальному провадженні повідомлено про підозру і командиру, який сприяв військовослужбовцю в ухиленні від військової служби.

Санкція статей передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Передісторія:

  • 11 липня ДБР повідомило Шабуніну про підозру в ухиленні від військової служби та шахрайстві.
  • Шабунін після обшуків назвав президента Володимира Зеленського "царем" та заявив, що той робить "впевнені кроки в бік корупційного авторитаризму".
  • 15 липня Печерський суд Києва обрав Шабуніну запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання до 20 серпня.
  • Понад пів сотні громадських організацій відреагували на справу проти голови "Центру протидії корупції" і закликали Зеленського, а також керівників ОГП Руслана Кравченка та ДБР Олексія Сухачова припинити використовувати систему правосуддя для політичних розправ.

