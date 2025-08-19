Все разделы
Суд продлил Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства

Станислав ПогориловВторник, 19 августа 2025, 18:07
Суд продлил Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства
Виталий Шабунин в суде, фото: ЦПК

Печерский суд до 19 октября продлил срок действия меры пресечения председателю правления "Центра противодействия коррупции" Виталию Шабунину в виде личного обязательства.

Источник: ЦПК в Telegram

Детали: В ЦПК сообщили, что удовлетворила ходатайство обвинения судья по делу Ирина Литвинова.

На Шабунина возложены обязанности прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора; не отлучаться с места, в котором несет службу, за исключением выполнения заданий; воздерживаться от общения с работниками НАПК (в том числе бывшими), бывшим командиром Юшко и представителями части; не посещать здание НАПК; сдать паспорт для выезда за границу.

По данным "Центра противодействия коррупции", судья Литвинова удовлетворила иск экс-заместителя главы администрации президента Януковича Андрея Портнова против канала "Прямой". Она также обязала экс-генпрокурора Ирину Венедиктову забрать второй эпизод дела ТЭЦ братьев Дубневичей от НАБУ и передать другому органу.

Что предшествовало:

  • 14 августа сотрудники ГБР завершили расследование уголовного производства в отношении председателя правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталия Шабунина, после ознакомления с материалами дела стороной защиты, обвинительный акт будет передан в суд.
  • Также ГБР заявило, что 14 августа вернуло подозреваемому электронные гаджеты, изъятые в ходе обыска по месту его жительства. Решение о возврате было принято после проведения всех необходимых процессуальных действий.
  • Следствие обвиняет Шабунина в том, что, мобилизовавшись в 2022 году, тот, якобы, в течение длительного времени не являлся на место службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к силам обороны. Также ему инкриминируют получение ежемесячного денежного обеспечения, несмотря на отсутствие на службе, чем, по версии следствия, было нанесено государству более 224 тысяч гривен ущерба.
  • Кроме того, указано, что в ходе следствия исследовались обстоятельства использования активистом-военнослужащим транспортного средства, предназначенного для нужд Вооруженных сил Украины, по результатам чего оснований для сообщения ему о подозрении не найдено.
  • Военнослужащий обвиняется по ч. 4 ст. 409 УК Украины – уклонение от военной службы в условиях военного положения, ч. 2 ст. 190 УК Украины – мошенничество.

Предыстория:

  • 11 июля ГБР сообщило Шабунину о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве.
  • Шабунин после обысков назвал президента Владимира Зеленского "царем" и заявил, что тот делает "уверенные шаги в сторону коррупционного авторитаризма".
  • 15 июля Печерский суд Киева избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.
  • Более полусотни общественных организаций отреагировали на дело против главы "Центра противодействия коррупции" и призвали Зеленского, а также руководителей ОГП Руслана Кравченко и ГБР Алексея Сухачева прекратить использовать систему правосудия для политических расправ.

