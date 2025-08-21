Зеленський про зустріч з Путіним: Справедливо, щоб вона була в нейтральній Європі

Усі розділи
Ірина БалачукЧетвер, 21 серпня 2025, 10:40
Президент Володимир Зеленський. Фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що його потенційна двостороння зустріч з главою Росії Володимиром Путіним мала би бути у нейтральній Європі, він також не проти Туреччини.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами 20 серпня, на яке не покликали "Українську правду"

Пряма мова Зеленського: "Місце зустрічі. Ми вважаємо, що справедливо, і на цьому наголошували європейці, щоб зустріч була в нейтральній Європі. Бо війна в Україні і на Європейському континенті. Я сказав, що ми погоджуємося. Швейцарія, Австрія – ми погоджуємося".

Деталі: Він також додав, що Україна не проти проведення зустрічі в Туреччині, бо це країна НАТО і "частина Європи". Президент зазначив, що "зустріч без якихось особливих умов – це також проактивні дії української сторони".

Водночас Зеленський наголосив, що зустрічі в Москві бути не може.

Говорячи про Будапешт як майданчик президент зазначив, що "на сьогодні це непросто", бо Угорщина виступає проти підтримки України під час війни.

"Це непросто, тому що є єднання всіх країн Європи щодо підтримки України під час цієї війни. І чесно скажемо, що Будапешт нас не підтримував. Я не кажу, що політика Орбана була проти України, але була проти підтримки України", – сказав Зеленський.

Передісторія: 

