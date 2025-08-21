Зеленский о встрече с Путиным: Справедливо, чтобы она была в нейтральной Европе
Президент Владимир Зеленский считает, что его потенциальная двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным должна быть в нейтральной Европе, он также не против Турции.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами 20 августа, на которое не пригласили "Украинскую правду"
Прямая речь Зеленского: "Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и на этом настаивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны".
Детали: Он также добавил, что Украина не против проведения встречи в Турции, потому что это страна НАТО и "часть Европы". Президент отметил, что "встреча без каких-либо особых условий – это также проактивные действия украинской стороны".
В то же время Зеленский подчеркнул, что встречи в Москве быть не может.
Говоря о Будапеште как площадке, президент отметил, что "на сегодняшний день это непросто", потому что Венгрия выступает против поддержки Украины во время войны.
"Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", – сказал Зеленский.
Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".
Предыстория:
- Президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Зеленским и европейскими лидерами в Вашингтоне 18 августа заявил, что рассчитывает в максимально сжатые сроки организовать переговоры в формате США-Украина-РФ.
- Зеленский подтвердил, что проходит подготовка сначала к его встрече с правителем России Владимиром Путиным, а впоследствии – и трехсторонней встрече с участием президента США Дональда Трампа.
- Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что президент Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин встретятся в течение ближайших двух недель.
- Агентство Reuters писало, что в американской администрации считают, что встреча президента Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина может состояться в Венгрии.
- Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию ее войны против Украины – ни от двусторонних, ни от трехсторонних.