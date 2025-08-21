Зеленский о встрече с Путиным: Справедливо, чтобы она была в нейтральной Европе

Президент Владимир Зеленский считает, что его потенциальная двусторонняя встреча с главой России Владимиром Путиным должна быть в нейтральной Европе, он также не против Турции.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление президента во время общения с журналистами 20 августа, на которое не пригласили "Украинскую правду"

Прямая речь Зеленского: "Место встречи. Мы считаем, что справедливо, и на этом настаивали европейцы, чтобы встреча была в нейтральной Европе. Потому что война в Украине и на Европейском континенте. Я сказал, что мы согласны. Швейцария, Австрия – мы согласны".

Реклама:

Детали: Он также добавил, что Украина не против проведения встречи в Турции, потому что это страна НАТО и "часть Европы". Президент отметил, что "встреча без каких-либо особых условий – это также проактивные действия украинской стороны".

В то же время Зеленский подчеркнул, что встречи в Москве быть не может.

Говоря о Будапеште как площадке, президент отметил, что "на сегодняшний день это непросто", потому что Венгрия выступает против поддержки Украины во время войны.

РЕКЛАМА:

"Это непросто, потому что есть единение всех стран Европы по поддержке Украины во время этой войны. И честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины", – сказал Зеленский.

Читайте также Трамп под давлением. Как американцы становятся ключевым союзником Украины в влиянии на Белый дом, или смотрите видеообъяснение "ЕвроПравды".

Предыстория: