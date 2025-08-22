Усі розділи
У Мукачеві другу добу гасять пожежу після російського удару

Ірина БалачукП'ятниця, 22 серпня 2025, 08:40
У Мукачеві другу добу гасять пожежу після російського удару
Наслідки російського удару. Фото з Telegram Мирослава Білецького

Станом на ранок 22 серпня триває ліквідація пожежі, спричиненої російським ударом вночі 21 серпня, у місті Мукачево Закарпатської області.

Джерело: ДСНС в Telegram

Дослівно служба: "Закарпаття: станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево… До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки".

Деталі: Також на місці працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

Внаслідок російського удару постраждала 21 людина.

Передісторія:

Закарпаттяракетний ударбезпілотникипожежа
