У Мукачеві другу добу гасять пожежу після російського удару
П'ятниця, 22 серпня 2025, 08:40
Станом на ранок 22 серпня триває ліквідація пожежі, спричиненої російським ударом вночі 21 серпня, у місті Мукачево Закарпатської області.
Джерело: ДСНС в Telegram
Дослівно служба: "Закарпаття: станом на 07:40 триває ліквідація пожежі у Мукачево… До гасіння та ліквідації наслідків залучено 54 рятувальники та 15 одиниць техніки".
Деталі: Також на місці працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.
Внаслідок російського удару постраждала 21 людина.
Передісторія:
- Уночі 21 серпня росіяни завдали ракетного удару по місту Мукачево Закарпатської області. Влучили в цивільне підприємство – американський завод Flex. Повідомлялося, що постраждали 19 осіб.
- За інформацією Повітряних сил ЗСУ, уночі 21 серпня Росія атакувала Україну 574 ударними БпЛА, 4 аеробалістичними ракетами "Кинджал", 2 балістичними ракетами "Іскандер-М", 19 крилатими ракетами Х-101, 14 крилатими ракетами "Калібр" і 1 ракетою невстановленого типу.