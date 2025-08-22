Все разделы
В Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара

Ирина БалачукПятница, 22 августа 2025, 08:40
В Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара
Последствия российского удара. Фото из Telegram Мирослава Билецкого

По состоянию на утро 22 августа продолжается ликвидация пожара, вызванного российским ударом ночью 21 августа, в городе Мукачево Закарпатской области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Закарпатье: по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево... К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники".

Детали: Также на месте работают 2 пожарных поезда Укрзализныци.

В результате российского удара пострадал 21 человек.

 

Предыстория:

