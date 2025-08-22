В Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара
Пятница, 22 августа 2025, 08:40
По состоянию на утро 22 августа продолжается ликвидация пожара, вызванного российским ударом ночью 21 августа, в городе Мукачево Закарпатской области.
Источник: ГСЧС в Telegram
Дословно служба: "Закарпатье: по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево... К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники".
Детали: Также на месте работают 2 пожарных поезда Укрзализныци.
В результате российского удара пострадал 21 человек.
Предыстория:
- Ночью 21 августа россияне нанесли ракетный удар по городу Мукачево Закарпатской области. Попали в гражданское предприятие – американский завод Flex. Сообщалось, что пострадали 19 человек.
- По информации Воздушных сил ВСУ, ночью 21 августа Россия атаковала Украину 574 ударными БпЛА, 4 аэробаллистическими ракетами "Кинжал", 2 баллистическими ракетами "Искандер-М", 19 крылатыми ракетами Х-101, 14 крылатыми ракетами "Калибр" и 1 ракетой неустановленного типа.