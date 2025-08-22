В Мукачево вторые сутки тушат пожар после российского удара

По состоянию на утро 22 августа продолжается ликвидация пожара, вызванного российским ударом ночью 21 августа, в городе Мукачево Закарпатской области.

Источник: ГСЧС в Telegram

Дословно служба: "Закарпатье: по состоянию на 07:40 продолжается ликвидация пожара в Мукачево... К тушению и ликвидации последствий привлечены 54 спасателя и 15 единиц техники".

Детали: Также на месте работают 2 пожарных поезда Укрзализныци.

В результате российского удара пострадал 21 человек.

