Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ

Ольга КацімонСубота, 23 серпня 2025, 16:57
Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді, фото з відкритих джерел

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.

Джерело: командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді

Деталі: За його словами, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:

Реклама:

Операцію з ударів по НПЗ "Мадяр" назвав Ruszkik Gaza, що в перекладі з угорської означає "Йдіть додому, росіяни".

Передісторія:

  • 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
  • Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
  • Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.

безпілотникиросійсько-українська війнанафта
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
відеоЗСУ повернули контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині – ОСУВ "Дніпро"
Лузан виграла друге золото за день на чемпіонаті світу з веслування
відеоРозвідники й ЗСУ зірвали спробу наступу росіян на Донеччині, РДК взяв у полон 16 окупантів
Переважна більшість українців спілкуються вдома державною мовою – опитування
Зеленський підписав нові санкції: під обмеження потрапили родичі Путіна та російські компанії
Усі новини...
безпілотники
У Росії затримуються десятки поїздів після атаки БПЛА
Дніпропетровщина: РФ вдарила дроном по автобусу на ходу, є загиблий
Українські дрони можуть назавжди вивести з ладу кілька великих НПЗ Росії
Останні новини
22:41
Генштаб: На Покровському напрямку росіяни атакували 40 разів, на Новопавлівському – 27
22:10
Парламент Нідерландів не підтримав визнання Палестини і санкції проти Ізраїлю
21:47
CNN: Росія планує випускати понад 6 тисяч "Шахедів" щомісяця
21:42
оновленоДТП з громадським транспортом у Харкові: затримали нетверезого водія авто
21:19
тенісUS Open готується до нашестя агресивних комах
21:16
відеоЗСУ підняли синьо-жовті прапори на етнічних українських землях на Курщині
21:13
Coca-Cola планує продати найбільшу мережу кавʼярень у Британії – SkyNews
21:00
ОновленоДрони атакували Санкт-Петербург і Москву
20:46
фотоНа Дніпропетровщині через атаки РФ загинула людина, 9 постраждали
20:40
Майже половина поляків не довіряє Трампу в питаннях безпеки Польщі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: