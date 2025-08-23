Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ
Субота, 23 серпня 2025, 16:57
Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.
Джерело: командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді
Деталі: За його словами, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:
Реклама:
- 14 серпня – Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи.
- 18 серпня – нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає.
- 20 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Пожежа там триває вже понад 60 годин і станом на 23 серпня продовжує збільшувати площу.
- 21 серпня – ще одна станція нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область. За повідомленнями, об’єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за 5 діб.
Операцію з ударів по НПЗ "Мадяр" назвав Ruszkik Gaza, що в перекладі з угорської означає "Йдіть додому, росіяни".
Передісторія:
- 22 серпня Угорщина отримала повідомлення, що нафтопровід "Дружба" на російсько-білоруському кордоні "вже втретє за короткий час зазнав атаки".
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирішив написати листа президенту США Дональду Трампу у зв'язку з атакою України на нафтопровід "Дружба", і той нібито відповів, що злий.
- Окремо міністри закордонних справ Словаччини і Угорщини поскаржилися Єврокомісії у зв’язку з атаками.