Сили безпілотних систем відзвітували про тиждень ударів по російських НПЗ

Командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді підсумував результати операції проти нафтопереробних заводів та нафтогонів РФ.

Джерело: командувач Сил безпілотних систем України Роберт "Мадяр" Бровді

Деталі: За його словами, за останні сім діб українські дрони завдали ударів щонайменше по чотирьох великих об’єктах на території Росії:

14 серпня – Лукойл Волгоградський НПЗ (колишній Сталінград), повідомляється про зупинку роботи.

18 серпня – нафтоперекачувальна станція "Дружба" у Нікольському, Тамбовська область. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, однак підтверджень запуску немає.

20 серпня – Новошахтинський НПЗ у Ростовській області. Пожежа там триває вже понад 60 годин і станом на 23 серпня продовжує збільшувати площу.

21 серпня – ще одна станція нафтогону "Дружба" в Унечі, Брянська область. За повідомленнями, об’єкт горів масштабно, а відновити його пообіцяли за 5 діб.

Операцію з ударів по НПЗ "Мадяр" назвав Ruszkik Gaza, що в перекладі з угорської означає "Йдіть додому, росіяни".

Передісторія: