Силы беспилотных систем отчитались о неделе ударов по российским НПЗ

Ольга КацимонСуббота, 23 августа 2025, 16:57
Силы беспилотных систем отчитались о неделе ударов по российским НПЗ
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди, фото из открытых источников

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди подвёл итоги операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.

Источник: командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди

Детали: По его словам, за последние семь суток украинские дроны нанесли удары как минимум по четырём крупным объектам на территории России:

  • 14 августа – Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается о остановке работы.
  • 18 августа – нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении за 48 часов, однако подтверждений запуска нет.
  • 20 августа – Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Пожар там длится уже более 60 часов и по состоянию на 23 августа продолжает увеличивать площадь.
  • 21 августа – ещё одна станция нефтепровода "Дружба" в Унече, Брянская область. По сообщениям, объект горел масштабно, а восстановить его пообещали за 5 суток.

Операцию по ударам по НПЗ "Мадяр" назвал Ruszkik Gaza, что в переводе с венгерского означает "Идите домой, русские".

Предистория:

  • 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
  • Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.

