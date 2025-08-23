Силы беспилотных систем отчитались о неделе ударов по российским НПЗ

Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди подвёл итоги операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.

Источник: командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди

Детали: По его словам, за последние семь суток украинские дроны нанесли удары как минимум по четырём крупным объектам на территории России:

Реклама:

14 августа – Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается о остановке работы.

18 августа – нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении за 48 часов, однако подтверждений запуска нет.

20 августа – Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Пожар там длится уже более 60 часов и по состоянию на 23 августа продолжает увеличивать площадь.

21 августа – ещё одна станция нефтепровода "Дружба" в Унече, Брянская область. По сообщениям, объект горел масштабно, а восстановить его пообещали за 5 суток.

Операцию по ударам по НПЗ "Мадяр" назвал Ruszkik Gaza, что в переводе с венгерского означает "Идите домой, русские".

Предистория: