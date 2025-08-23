Силы беспилотных систем отчитались о неделе ударов по российским НПЗ
Суббота, 23 августа 2025, 16:57
Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди подвёл итоги операции против нефтеперерабатывающих заводов и нефтепроводов РФ.
Источник: командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт "Мадяр" Бровди
Детали: По его словам, за последние семь суток украинские дроны нанесли удары как минимум по четырём крупным объектам на территории России:
- 14 августа – Лукойл Волгоградский НПЗ (бывший Сталинград), сообщается о остановке работы.
- 18 августа – нефтеперекачивающая станция "Дружба" в Никольском, Тамбовская область. Россияне заявили о восстановлении за 48 часов, однако подтверждений запуска нет.
- 20 августа – Новошахтинский НПЗ в Ростовской области. Пожар там длится уже более 60 часов и по состоянию на 23 августа продолжает увеличивать площадь.
- 21 августа – ещё одна станция нефтепровода "Дружба" в Унече, Брянская область. По сообщениям, объект горел масштабно, а восстановить его пообещали за 5 суток.
Операцию по ударам по НПЗ "Мадяр" назвал Ruszkik Gaza, что в переводе с венгерского означает "Идите домой, русские".
Предистория:
- 22 августа Венгрия получила сообщение, что нефтепровод "Дружба" на российско-белорусской границе "уже в третий раз за короткое время подвергся атаке".
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан решил написать письмо президенту США Дональду Трампу в связи с атакой Украины на нефтепровод "Дружба", и тот якобы ответил, что зол.
- Отдельно министры иностранных дел Словакии и Венгрии пожаловались Еврокомиссии в связи с атаками.