Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом
Четвер, 7 серпня 2025, 15:11
Правитель Росії Володимир Путін назвав Об’єднані Арабські емірати одним з підходящих місць для зустрічі з президентом сполучених Штатів Дональдом Трампом.
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Путіна: "У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один з друзів - президент ОАЕ. Я думаю, ми вирішимо, але це було б одним з цілком підходящих місць".
Реклама:
Перед цим помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце.
Передісторія:
- Спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф 6 серпня провів зустріч у Кремлі з правителем Росії Володимиром Путіним, вона тривала близько трьох годин.
- Трамп назвав її продуктивною і заявив про намір зустрітися із Путіним наступного тижня, а після того організувати тристоронню зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
- Трамп вважає, що "є хороші шанси на зустріч" з Путіним найближчим часом.
- У Кремлі заявили, що під час розмови Путіна з Віткоффом відбувся обмін "певними сигналами" щодо російсько-української війни.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що дорогою від бригад на Сумщині провів розмову з президентом США Дональдом Трампом та європейськими лідерами щодо приїзду Стіва Віткоффа до Москви.