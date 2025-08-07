Путін назвав ОАЕ одним із підходящих місць для його зустрічі з Трампом

Правитель Росії Володимир Путін назвав Об’єднані Арабські емірати одним з підходящих місць для зустрічі з президентом сполучених Штатів Дональдом Трампом.

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Путіна: "У нас багато друзів, які готові нам допомогти організувати захід такого роду. Один з друзів - президент ОАЕ. Я думаю, ми вирішимо, але це було б одним з цілком підходящих місць".

Перед цим помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що Росія і США домовились про проведення найближчими днями зустрічі президента Дональда Трампа і Володимира Путіна, зокрема, вже визначили місце.

