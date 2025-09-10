НАБУ відреагувало на нову підозру своєму детективу: призначено розслідування

Національне антикорупційне бюро повідомило, що проведе службове розслідування стосовно їхнього співробітника, якому оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень. За даними Бюро, внутрішня перевірка при прийомі детектива на посаду в 2024 році фактів недостовірного декларування не виявила.

Джерело: НАБУ

Деталі: Стосовно оприлюдненої Службою безпеки України інформації про ймовірну брехню в декларації заступника керівника одного з підрозділів детективів НАБУ Бюро повідомило наступне.

У другій половині 2024 року Управління внутрішнього контролю НАБУ проводило перевірку особистих, ділових і моральних якостей вказаного детектива як кандидата на посаду. Зазначена перевірка проводилися щодо кандидата та членів його сімʼї, не стосувалася третіх осіб та не виявила фактів недостовірного декларування.

Національне антикорупційне бюро заявило, що розпочинає службове розслідування щодо фактів, викладених у матеріалах СБУ. У разі підтвердження оприлюдненої інформації Бюро вживатиме передбачених внутрішніми процедурами адміністративних заходів.

Окремо зазначається, що після проведення 21 липня 2025 року Службою безпеки України та Державним бюро розслідувань обшуків та вилучення особистої техніки у співробітників НАБУ Управління внутрішнього контролю НАБУ надіслало вказаним органам та Офісу генерального прокурора офіційні листи з проханням невідкладно поінформувати УВК у разі виявлення фактів протиправних дій з боку працівників НАБУ та включити УВК до складу слідчої групи.

На даний час вказані органи офіційно не повідомляли УВК НАБУ про виявлені факти щодо згаданого детектива та не включили детективів УВК до складу слідчих груп.

За даними антикорупційників, СБУ та ДБР проситимуть для вказаного детектива запобіжний захід у вигляді застави та відсторонення від посади. Справу розглядатиме Печерський суд міста Києва.

Що передувало: 5 вересня директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос сказав, що Служба безпеки України готує нову хвилю підозр співробітникам антикорупційних органів.