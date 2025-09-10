НАБУ отреагировало на новое подозрение своему детективу: назначено расследование

Национальное антикоррупционное бюро сообщило, что проведет служебное расследование в отношении своего сотрудника, которому объявлено подозрение в декларировании недостоверной информации на сумму более 4 миллионов гривен. По данным Бюро, внутренняя проверка при приеме детектива на должность в 2024 году фактов недостоверного декларирования не выявила.

Источник: НАБУ

Детали: В отношении обнародованной Службой безопасности Украины информации о вероятной лжи в декларации заместителя руководителя одного из подразделений детективов НАБУ Бюро сообщило следующее.

Во второй половине 2024 года Управление внутреннего контроля НАБУ проводило проверку личных, деловых и моральных качеств указанного детектива как кандидата на должность. Указанная проверка проводилась в отношении кандидата и членов его семьи, не касалась третьих лиц и не выявила фактов недостоверного декларирования.

Национальное антикоррупционное бюро заявило, что начинает служебное расследование по фактам, изложенным в материалах СБУ. В случае подтверждения обнародованной информации Бюро будет принимать предусмотренные внутренними процедурами административные меры.

Отдельно отмечается, что после проведения 21 июля 2025 года Службой безопасности Украины и Государственным бюро расследований обысков и изъятия личной техники у сотрудников НАБУ Управление внутреннего контроля НАБУ направило указанным органам и Офису генерального прокурора официальные письма с просьбой незамедлительно проинформировать УВК в случае выявления фактов противоправных действий со со стороны работников НАБУ и включить УВК в состав следственной группы.

В настоящее время указанные органы официально не сообщали УВК НАБУ об обнаруженных фактах в отношении упомянутого детектива и не включили детективов УВК в состав следственных групп.

По данным антикоррупционеров, СБУ и ГБР будут просить для указанного детектива меру пресечения в виде залога и отстранения от должности. Дело будет рассматривать Печерский суд города Киева.

Что предшествовало: 5 сентября директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сказал, что Служба безопасности Украины готовит новую волну подозрений сотрудникам антикоррупционных органов.