Суд призначив заставу детективу НАБУ, в якого виявили дороговартісну квартиру

Валентина РоманенкоЧетвер, 11 вересня 2025, 15:17
Суд призначив заставу детективу НАБУ, в якого виявили дороговартісну квартиру
фото з зали суду (с) ЦПК

Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному в декларуванні недостовірної інформації детективу НАБУ Віталію Тєбєкіну запобіжний захід у вигляді застави в майже 3 мільйона гривень та відсторонив його від посади. 

Джерело: Центр протидії корупції, ОГП

Деталі: Зазначається, що слідчий суддя Печерського суду Олег Білоцерківець на засіданні 11 вересня частково задовольнив клопотання прокурора та застосував до Тєбєкіна запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн 997 тисяч грн (прокуратура просила застосувати заставу в розмірі 4,3 млн грн).

Також на детектива НАБУ поклали низку обовʼязків, як то: прибувати за викликом до слідчого, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання/роботи, утримуватись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт.

Офіс генпрокурора, ДБР та СБУ підозрюють Тєбєкіна у внесені неправдивих відомостей до своєї декларації на суму 4,3 млн грн.

Як стверджує слідство, він разом з дружиною у 2023 році придбав квартиру в Ужгороді за 98,5 тисяч доларів та оформив її на іншу особу, при цьому його родичі продовжили жити в ній.

Що передувало: Національне антикорупційне бюро повідомило, що проведе службове розслідування стосовно їхнього співробітника, якому оголошено підозру в декларуванні недостовірної інформації на суму понад 4 мільйони гривень. За даними Бюро, внутрішня перевірка при прийомі детектива на посаду в 2024 році фактів недостовірного декларування не виявила.

